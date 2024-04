Medien: Liverpool hat Klopp-Nachfolger gefunden

IMAGO/Nigel Keene

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool im Sommer

Der FC Liverpool ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Jürgen Klopp angeblich fündig geworden. Die finalen Gespräche mit dem Wunschtrainer sind für Montag angesetzt. Eine schnelle Einigung gilt als wahrscheinlich.

Wie der portugiesische Transfer-Insider Pedro Sepúlveda berichtet, steht der FC Liverpool unmittelbar vor einer Einigung mit Sporting-Coach Rúben Amorim. Demnach sind bereits an diesem Montag Gespräche zwischen den Reds und dem Agenten des Trainers angesetzt. In diesen sollen "die letzten Einzelheiten verhandelt werden", behauptete Sepúlveda auf der Kurznachrichten-Plattform "X".

Eine Einigung zwischen Liverpool und Amorim wäre allerdings nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem Transfer. Die Verhandlungen zwischen dem Premier-League-Klub und Sporting aus Lissabon stehen Sepúlveda zufolge noch aus. Seinen Informationen nach sind die Engländer bisher noch gar nicht bei den Portugiesen vorstellig geworden. Hier steht Amorim allerdings noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag.

Liverpool-Wunschtrainer hat Ausstiegsklausel

Unter welchen Voraussetzungen der designierte portugiesische Meister zu einer Freigabe seines Erfolgstrainers bereit wäre, ist offiziell nicht bekannt. In seinem Vertrag soll es allerdings eine Ausstiegklausel geben. Diese liegt laut diversen Berichten zwischen 15 und 20 Millionen Euro.

Der Abschied Amorims gilt schon seit einigen Wochen als wahrscheinlich. Der 39-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub in Verbindung gebracht. So wurde sein Name nicht nur im Zusammenhang mit dem FC Liverpool, sondern auch mit dem FC Barcelona und vereinzelt auch dem FC Bayern genannt.

Verdient hat sich der 39-Jährige das mit seiner herausragenden Arbeit in Lissabon. Sporting übernahm er im März 2020. Direkt in seiner ersten Saison führte er das Team zum Titel. Nach dem 2:1-Sieg gegen Benfica am Wochenende stehen die Zeichen für die Grün-Weißen auch in dieser Saison klar auf Meisterschaft.