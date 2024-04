Barca-Wut nach Clasico-Pleite: "Mir fehlen die Worte!"

IMAGO/Oscar J. Barroso

Der FC Barcelona fühlte sich im Clasico gegen Real Madrid massiv benachteiligt

Mit einem Tor in der Nachspielzeit entscheidet Ex-BVB-Star Jude Belingham auch das zweite Ligaduell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Nach dem Spiel ist der Ärger bei den Katalanen groß. Im Fokus: Der Unparteiische und die fehlende Torlinientechnologie.

Der größte Aufreger im Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (3:2) fand lange vor der entscheidenden Nachspielzeit statt. In der 28. Minute verlängerte Barca-Youngster Lamine Yamal eine Ecke mit der Hacke in Richtung Tor. Real-Keeper Andriy Lunin tauchte am kurzen Pfosten ab und schnappte sich das Leder im Nachfassen. Ob er den Ball noch auf oder doch erst hinter der Linie abwehrte, war die große Frage.

Erst nach minutenlangen Diskussionen entscheidet das Schiedsrichtergespann auf kein Tor. Statt mit einem 2:1 für die Gäste geht es beim Stand von 1:1 weiter. Ob der Ball hinter oder noch auf der Linie war, lässt sich anhand der TV-Bilder nicht restlos aufklären. Da es in der spanischen Liga zudem keine Hawkeye-Technologie gibt, bleibt die Frage offen.

Barca-Coach Xavi kritisiert Schiedsrichter

"Mir fehlen die Worte", kommentierte Marc-André ter Stegen die Szene nach dem Abpfiff. "In dieser Welt wird so viel Geld bewegt, aber es ist kein Geld da für die Dinge, die wichtig sind", polterte der Deutsche gegen die fehlende Torlinientechnologie, die in der strittigen Szene für eine klare Antwort hätte sorgen können.

Auch Trainer Xavi fand für diese und noch weitere Szenen im Spiel deutliche Worte. "Jeder hat es gesehen. Sie können mich auch bestrafen, aber die Bilder zeigen es. [...] Gestern wurde ich nach dem Schiedsrichter gefragt und ich habe gesagt, dass er hoffentlich nicht bemerkt wird und alles richtig macht. Nichts davon ist eingetreten", klagte der scheidende Coach.

Real Madrid nun kurz vor Gewinn der Meisterschaft

Wie ter Stegen bemängelte auch Xavi die fehlende Hawkeye-Technologie. "Wenn wir die beste Liga der Welt sein wollen, müssen wir uns weiterentwickeln und die Technologie einführen", forderte er. Seine Mannschaft habe wie schon im Hinspiel drei Punkte verdient, meinte Xavi. "Und wenn Barca sechs Punkte mehr und Real sechs weniger hätte, wäre die Meisterschaft offen", rechnete er mit Verweis auf das knappe Hinspiel-Ergebnis (2:1) vor.

Dennoch gratulierte Xavi Real Madrid zum Sieg: "Sie haben nur ein Spiel verloren und spielen eine außerordentliche Saison. Aber heute ist mein Gefühl das einer maximalen Ungerechtigkeit."