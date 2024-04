Gala gegen Chelsea: Arsenal feiert "herausragenden" Havertz

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Kai Havertz traf beim 5:0-Sieg des FC Arsenal gleich doppelt

"Herausragend", "Beeindruckend", "Großartig" - beim 5:0 des FC Arsenal im Derby gegen Chelsea stach besonders Kai Havertz heraus. Der Ex-Leverkusener traf zwei Mal beim höchsten Sieg, den die Gunners jemals gegen die Blues einfahren konnten.

Erlebt man sonst Spieler bei Treffern gegen ihre Ex-Klubs eher zurückhaltend, brachen bei Kai Havertz am Dienstagabend alle Dämme. Mit ausgestreckter Zunge und Harlekin-Jubel feierte er seine beiden Treffer gegen den FC Chelsea, mit dem er vor drei Jahren noch den Champions-League-Titel geholt hatte.

"Beeindruckend. Er verdient es. Er war von Anfang an herausragend. Wie gut er ist, merkt man erst, wenn man mit ihm spielt", schwärmte Arsenal-Teamkollege Ben White, der an diesem Abend ebenfalls zwei Mal traf.

Und auch Coach Mikel Arteta war voll des Lobes: "Wenn man die beiden Tore, die er geschossen hat, und einige seiner Kombinationsmöglichkeiten in wichtigen Momenten hinzurechnet, war das eine großartige Leistung."

Für Havertz waren es die Saisontore Nummer zehn und elf. Dass es für den 75-Millionen-Mann so gut laufen würde, damit hatte bei seinem Wechsel im Sommer kaum einer gerechnet.

Kritik gab es vor allem von den Arsenal-Fans. Die betrachteten den kostspieligen Transfer aufgrund von Havertz' durchwachsener Zeit bei Chelsea mit einer gehörigen Portion Skepsis.

Inzwischen hat der eigene Anhang Havertz aber ins Herz geschlossen - der Nationalspieler bekam sogar einen eigenen Fangesang: "60 Million Pounds down the drain - Kai Havertz scores again", war im Emirates Stadium zu hören. So lohnte sich der teure Transfer am Ende also doch - zumindest, wenn man die Fans der Gunners fragt.

Arsenal-Vorsprung auf Konkurrenz wächst

Das 5:0 des FC Arsenal ist ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Der FC Liverpool liegt jetzt drei Punkte hinter den Londonern, Manchester City sogar vier Punkte.

Liverpool hat am Mittwoch die Möglichkeit, im Stadtduell beim FC Everton nachzuziehen. Am Donnerstag steht für Manchester City die Auswärtsfahrt nach Brighton an. Vorteil für City: Danach haben sie noch ein Spiel mehr zu bestreiten als die Konkurrenz.

"Wir wissen, was der Sieg für die Fans bedeutet. Wir genießen es, aber es kommen noch einige Spiele", sagte Arteta mit Blick auf den Kampf um den Premier-League-Titel. Der Spanier weiß, wovon er spricht: Immerhin ist sein Team erst in der letzten Saison noch auf den letzten Metern abgefangen worden. Am Ende jubelte Manchester City.