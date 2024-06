Heftiges Personal-Beben beim FC Barcelona

IMAGO/ULMER

Hansi Flick soll dem FC Barcelona wieder zu mehr Glanz verhelfen

Beim FC Barcelona wird nach der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Hansi Flick das Team hinter dem Team gewaltig umgekrempelt.

Die spanische "AS" berichtet von inzwischen 14 Mitarbeitern der Katalanen, die aus unterschiedlichen Gründen in den letzten Wochen ihren Hut genommen haben.

Acht davon, darunter die Assistenzcoaches Sergio Alegre and Óscar Hernández, verloren ihre Jobs bereits mit der Trennung von Flicks Vorgänger Xavi. Danach ging das Personal-Beben in Barcelona aber noch weiter und es gab sechs weitere Entlassungen.

Besonders groß ist der Kahlschlag bei den Fitnesstrainern und im medizinischen Bereich. Hintergrund: Die Vereinsführung um Präsident Joan Laporta war zuletzt unzufrieden mit der physischen Vorbereitung auf die Spiele sowie der Genesung von verletzten Spielern. In diesem Bereich gab es entsprechend inzwischen auch schon mehrere Neuanstellungen.

Die Trainingsarbeit unter Flicks Regie nimmt Barca am 10. Juli auf. Der ehemalige Bundestrainer plant gemeinsam mit Sportdirektor Deco aber bereits seit Mitte Juni den neuen Kader.

FC Barcelona: Angebliche Spieler-Wunschliste geleakt

Zahlreiche Gerüchte um Transfers machten daher zuletzt die Runde. Der "Sport" zufolge existiert eine Spieler-Wunschliste mit großen (und teuren) Namen.

Demnach haben sich die Verantwortlichen unter anderem einen konkreten Plan zurecht gelegt, wie sie Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen loseisen können. Der Niederländer kann die Werkself für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen. Barca will sein Glück aber zunächst mit einem niedrigeren Angebot versuchen.

Laut "Sport" werden die Spanier den Poker mit einer Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro eröffnen. Dazu wollen sie Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro bieten. Probleme in den Verhandlungen erwarte Barca nicht, berichtet die Zeitung von Optimismus bei Flick und Co.