Kurios: Flick schickt Barca-Stars zum Zahnarzt

IMAGO/ATSUSHI TOKUMARU

Hansi Flick leitet sein erstes Training beim FC Barcelona

In dieser Woche ist es endlich so weit: Hansi Flick wird seinen Job beim FC Barcelona in Gänze antreten und seine ersten Trainingseinheiten leiten. Viel mitbekommen wird die Öffentlichkeit davon nicht. Durchgesickert ist allerdings, dass der Ex-Bayern-Coach im Rahmen der medizinischen Untersuchung eine durchaus ungewöhnliche Maßnahme ergreift.

Beim FC Barcelona herrscht Aufbruchstimmung. Grund ist nicht nur die Ankunft von Hansi Flick, sondern auch die brillanten Leistungen von Wunderkind Lamine Yamal bei der EM in Deutschland sowie die von Präsident Joan Laporta angedeutete Transfer-Offensive, in deren Zentrum Spaniens zweiter großer EM-Held Nico Williams steht.

In dieser Woche stand bei den Katalanen das Pflichtprogramm auf dem Plan. Zunächst fanden die ersten medizinischen Checks der anwesenden Spieler statt, anschließend sind bis Sonntag insgesamt sieben Trainingseinheiten mit dem reduzierten Aufgebot angesetzt.

Die medizinischen Tests sind dabei sehr umfangreich. Die "AS" berichtet, dass Flick und sein Team neben den üblichen Daten (Größe, Gewicht, Blut- und Urinwerte, etc.) auch genau wissen will, wie es um den Zustand der Zähne der Profis bestellt ist. Dies sei dem Deutschen sehr wichtig, heißt es. Der Besuch beim Zahnarzt ist demnach für alle Barca-Stars Pflicht.

Rätselraten um erste Flick-PK in Barcelona

Ärgerlich für die Fans: Keine einzige der Trainingseinheiten findet laut "Mundo Deportivo" öffentlich statt. Der Blick auf den neuen Trainer und sein Team, zu dem auch Heiko Westermann, Marcus Sorg und Toni Tapalovic gehören, bleibt den Anhängern somit vorerst verwehrt.

Außerdem kurios: Obwohl Flick seine Arbeit bei den Katalanen schon vor einigen Wochen aufgenommen hat, wurde er bisher nicht auf einer Antritts-Pressekonferenz vorgestellt. Der "Mundo Deportivo" zufolge ist die PK immer noch nicht terminiert. Die brennenden Fragen, die sich die Fans und die Journalisten stellen, bleiben also zunächst unbeantwortet.

Am 28. Juli macht sich der Barca-Tross auf den Weg in die Vereinigten Staaten, um dort unter anderem Testspiele gegen Manchester City, Real Madrid und Milan zu absolvieren. Vorher wird sich Flick ein weiteres Mal gegenüber Vereinsmedien äußern, schreibt die "Mundo Deportivo". Wann das genau passieren wird, ist aber ebenfalls noch unklar.