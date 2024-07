Paukenschlag: Southgate hört bei England auf

IMAGO/Paul Terry

Gareth Southgate nach dem verlorenen EM-Finale in Berlin

Gareth Southgate hört nach dem verlorenen EM-Finale als englischer Nationaltrainer auf. Das bestätigte die FA am Dienstagmittag offiziell.

"Es ist Zeit für einen Wechsel und für ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als englischer Nationaltrainer", sagte Southgate in einer Erklärung.

"In den letzten acht Jahren haben sie die englische Nationalmannschaft umgekrempelt und jedem, der die Three Lions liebt, unvergessliche Erinnerungen beschert", dankte Mark Bullingham, FA Chief Executive, dem Coach sowie dessen Assistent Steve Holland für ihre Arbeit.

Southgate hatte die Three Lions 2016 übernommen. Der 53-Jährige führte England während seiner Amtszeit in zwei EM-Endspiele (2021 und 2024), in ein WM-Halbfinale (2018) sowie in ein WM-Viertelfinale (2022). Nun legt Southgate, dessen Vertrag bei der FA ursprünglich bis zum Jahresende datiert war, sein Amt als Nationaltrainer nieder.

"Wir blicken mit großem Stolz auf Gareths Amtszeit zurück - sein Beitrag zum englischen Fußball, einschließlich einer bedeutenden Rolle in der Spielerentwicklung und im kulturellen Wandel, war einzigartig", lobte Bullingham. Southgate habe "ein starkes Fundament für zukünftige Erfolge gelegt".

Die Krönung blieb dem Ex-Profi allerdings verwehrt. Am Sonntag unterlagen die Three Lions im EM-Finale mit 1:2 gegen Spanien und warten damit weiterhin auf den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966. Southgate hatte seine Zukunft nach dem Spiel offengelassen.

Spekulationen um Thomas Tuchel

Nun benötigt die FA einen passenden Nachfolger. Laut "The Sun" ist Thomas Tuchel heiß auf den Posten. Nach Informationen der britischen Boulevardzeitung besteht bis dato aber noch kein Kontakt.

"Sport Bild" hatte dagegen zuletzt berichtet, dass Tuchel das Amt eines Nationaltrainers derzeit noch ausschließe. Den 50-Jährigen ziehe es demnach zurück in den Vereinsfußball.

"The Sun" nannte kürzlich Eddie Howe (Newcastle United), Mauricio Pochettino (vereinslos) und Lee Carsley (England U21) als weitere potenzielle Kandidaten.