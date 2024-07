Real-Dauerbrenner Vazquez bleibt bei den Königlichen

IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/SID/IMAGO/www.imagephotoagency.it

Vazquez war beim jüngsten Königsklassen-Sieg dabei

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid hat den Vertrag mit Lucas Vazquez (33) verlängert.

Der neue Kontrakt des Spaniers läuft bis 2025, das teilten die Königlichen am Donnerstag mit. Am Vortag hatten die Madrilenen bereits die Verlängerung mit Routinier Luka Modric (bis 2025) bekannt gegeben.

Vazquez war im Alter von 16 Jahren in Reals Jugendabteilung gewechselt. In neun Spielzeiten in der Profimannschaft war er Teil der Erfolgs-Ära mit unter anderem fünf Champions-League-Titeln und vier nationalen Meisterschaften. Für Real absolvierte Vazquez 349 Partien, aus dem aktuellen Kader liefen nur Modric und Dani Carvajal häufiger für die Spanier auf.