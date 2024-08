Bericht: Sancho-Transfer "wahrscheinlich"

IMAGO/Matt Impey/Shutterstock

Jadon Sancho könnte Manchester United noch verlassen

Seit Wochen wird über die sportliche Zukunft von Jadon Sancho spekuliert. Auf der Zielgerade der Transferperiode kommt nun offenbar noch einmal Bewegung in den Poker um Flügelspieler von Manchester United.

Laut "The Athletic" ist es "wahrscheinlich", dass Sancho (Vertrag bis 2026) Manchester United noch bis zur Transfer-Deadline verlässt - per Leihe oder Verkauf. Die Red Devils sollen sich demnach aktuell in Gesprächen mit dem FC Chelsea und Juventus befinden.

Die Turiner bemühten sich offenbar bereits im Januar um den 24-Jährigen. Sancho wechselte damals aber auf Leihbasis zu Borussia Dortmund. Das Interesse des FC Chelsea sei dagegen neu, wie es weiter heißt.

In den vergangenen Tagen wurde darüber spekuliert, dass die Blues einen ihrer Spieler in einen möglichen Deal für Sancho einbeziehen könnten. "The Athletic" nennt Raheem Sterling als Kandidaten hierfür. Der 82-fache Nationalspieler Englands soll zu den Spitzenverdienern im Kader der Londoner zählen. Offen, ob Manchester United den 29-Jährigen unter Vertrag nehmen würde.

Erneuter Sancho-Abschied von Manchester United?

Sancho war im Sommer 2021 für die kolportierte Ablösesumme von rund 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United gewechselt. Der Rechtsaußen blieb im Old Trafford seitdem jedoch hinter den Erwartungen zurück. Bei seinem halbjährigen BVB-Gastspiel in der letzten Rückrunde zeigte Sancho aber, welches Potenzial in ihm schlummert.

Der Engländer hat sich bei Manchester United inzwischen mit Teammanager Erik ten Hag über die Differenzen aus der Vergangenheit ausgesprochen, trotzdem steht eine Trennung im Raum.

Sancho kam in der laufenden Pflichtspielsaison bislang nur im Community Shield gegen Manchester City (7:8 n.E.) zum Einsatz. Der Ex-BVB-Star stand den ersten beiden Premier-League-Spieltagen jeweils nicht im Kader.