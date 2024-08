Wildes Gerücht! Real lotete Króos-Rückkehr aus

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Toni Kroos feierte mit Real Madrid viele Erfolge

Der Sieg mit Real Madrid im Champions-League-Finale 2024 gegen Borussia Dortmund war das letzte Profispiel von Toni Kroos auf Vereinsebene - und zeitgleich ein würdiger Abschied. Das Ausscheiden des DFB-Teams im Viertelfinale der EURO markierte kurz darauf endgültig den Abschied des Megastars von der großen Bühne des Weltfußballs - nun kursieren allerdings Gerüchte, in Madrid arbeite man an einer Kehrtwende.

"Das war es also. Aber bevor ich eine Pause einlege und zumindest versuche zu realisieren, was in den letzten 17 Jahren passiert ist, möchte ich nicht die Gelegenheit verpassen, mich bei allen zu bedanken, die mich so akzeptiert haben, wie und wer ich bin. Danke an alle meine Fans auf der ganzen Welt für ihre bedingungslose Unterstützung. Danke an alle meine Vereine und Trainer, die an mich geglaubt haben. Vielen Dank an alle meine Teamkollegen, die mir jederzeit das Gefühl gegeben haben, willkommen zu sein. [...] Danke dir, Fußball! Du wunderschönes Spiel. Und … gern geschehen! Over and out", mit diesen Worten verabschiedete sich Toni Kroos im Juli 2024 vom Dasein als Fußball-Profi.

Bei Real Madrid soll man allerdings zu der Ansicht gelangt sein, dass Kroos dem "wunderschönen Spiel" weiterhin gut tun würde.

Nach dem Fehlstart der Königlichen, die aus drei Ligapartien nur fünf Punkte holten und nicht gerade vor fußballerischer Klasse strotzten, soll Kroos einen Anruf eines "wichtigen Mitglieds" von Real Madrid bekommen haben, der "halb im Scherz, halb im Ernst" die Möglichkeit eines Comebacks ausgelotet haben soll. Das berichtet "El Desmarque".

Kroos' Entschluss angeblich in Stein gemeißelt

Durch die Verletzungen von Eduardo Camavinga und Jude Bellingham fehlt den Madrilenen derzeit sowohl Stabilität als auch Kreativität in der Mittelfeldzentrale, Kroos soll man zutrauen, diese zu bewerkstelligen.

Die Hoffnung darauf, dass Kroos seinen 465 Spielen für Real weitere hinzufügt, ist aber wohl vergebens. "El Desmarque" betont, dass der Deutsche, der allein fünfmal die Champions League mit Madrid gewann, an seinem Karriereende festhält.

Immerhin, dass er sich im Falle des Falles vom Rücktritt vom Rücktritt überzeugen lassen könnte, war nicht völlig aus der Luft gegriffen. So gab Kroos im Vorfeld der EM dem Drängen des Bundestrainers nach und ließ seine bereits beendete Laufbahn im DFB-Team noch einmal aufleben.