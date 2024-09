Deutschland verliert Gruppenabschluss bei U20-WM

AFP/SID/RAUL ARBOLEDA

Sofie Zdebel (l.) kommt nicht an den Ball

Die deutschen U20-Fußballerinnen sind trotz einer Niederlage im letzten Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft Siegerinnen der Vierergruppe D.

In der kolumbianischen Hauptstadt Bogota unterlag die DFB-Elf Südkorea 0:1 (0:1) und verpasste eine makellose Vorrunde nach zwei Siegen zum Turnierstart.

In der Runde der letzten 16 trifft das Team von Trainerin Kathrin Peter am Donnerstag um 23.30 Uhr (MESZ) auf einen der besten vier Gruppendritten. Das Finale findet am 22. September in Bogota statt. Bei der WM vor zwei Jahren war die deutsche Auswahl bereits in der Gruppenphase gescheitert.