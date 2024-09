Matthäus sicher: "Wir können Weltmeister werden"

IMAGO/Steinbrenner

Lothar Matthäus ist von der deutschen Nationalmannschaft begeistert

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hält die bei der zurückliegenden Europameisterschaft neu entfachte Euphorie aufrecht. Lothar Matthäus ist sich sicher: Mit diesen Leistungen ist der WM-Titel 2026 möglich.

"Wir sind auf Augenhöhe und können Weltmeister werden! Unsere Mannschaft muss sich vor keinem anderen Team der Welt verstecken", sagte Matthäus gegenüber "Bild".

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden 5:0 gegen Ungarn in die Nations League gestartet. Am Dienstag steht der Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande (20:45 Uhr live bei RTL) auf dem Programm - ein echter Gradmesser für die DFB-Auswahl.

"Hätte die Mannschaft in den vergangenen Jahren dieses Miteinander und Geschlossenheit gezeigt, so kompakt gespielt, dann hätten wir bereits in Katar und Russland bessere Ergebnisse erzielt. Die Qualität, um den Titel zu spielen, hatten wir auch damals schon und haben wir auch jetzt wieder", urteilte Matthäus.

Die Mannschaft sei "endlich wieder im Takt", analysierte der Rekord-Nationalspieler weiter. "Wir treten wieder als Team auf, was uns immer ausgezeichnet hat, und zeigen die Überzeugung, die sich auch nach Außen übertragen hat. Ob Spieler, Fans oder Medien – alle glauben nun wieder daran, dass wir 2026 Weltmeister werden können", lobte Matthäus.

Nationalmannschaft: Lothar Matthäus sieht Entwicklungspotenzial

Die Nationalmannschaft sei bereits im zurückliegenden EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) "ganz nah dran" gewesen, führte der 63-Jährige aus, "da entschieden am Ende nur Nuancen". "Ich vergleiche das mit unserer Heim-EM 1988, als wir gegen Holland im Halbfinale ausgeschieden sind. Damals waren die Niederlande noch etwas besser als wir, aber die knappe Niederlage beim Heimturnier tat dennoch weh. Das schweißte uns zusammen", zog Matthäus einen Vergleich.

Mit Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Toni Kroos sowie Manuel Neuer hatten sich nach der Heim-Europameisterschaft gleich vier langjährige Nationalspieler aus dem DFB-Team verabschiedet.

"Was mich sehr positiv stimmt: Wir haben noch zwei Jahre Zeit und nach dem Rücktritt der Ü30-Spieler, eine Mannschaft, die sich noch entwickeln wird. Mit jungen Ausnahmespielern wie Wirtz und Musiala, die noch besser werden, als sie bereits jetzt schon sind", äußerte sich Matthäus mit Blick auf die Zukunft optimistisch.