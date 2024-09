DFB-Juniorinnen nach dramatischem WM-Aus am Boden zerstört

IMAGO/Alejandra Arango / SPP

Die deutschen U20-Fußballerinnen geben den Halbfinaleinzug bei der WM aus der Hand

Die deutschen U20-Fußballerinnen geben den sicher geglaubten Halbfinaleinzug bei der WM in Kolumbien aus der Hand.

Torhüterin Rebecca Adamczyk vergrub ihr Gesicht fassungslos in ihren Händen, die geschockten Teamkolleginnen der deutschen U20-Frauen sanken auf den Rasen und weinten bittere Tränen der Enttäuschung. Der Traum vom Titel bei der WM in Kolumbien war in einem denkwürdigen Viertelfinal-Drama auf brutale Weise geplatzt. "Es ist gerade nur Leere in mir drin", sagte Tomke Schneider von Eintracht Frankfurt.

Im Estadio Olimpico Pascual Guerrero von Cali hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Klassiker gegen die USA wie der sichere Sieger ausgesehen. Nach der Führung durch Cora Zicai (61.) erhöhte Loreen Bender (90.+2) in der Nachspielzeit. Was sollte da noch schiefgehen?

Dann zeigten die deutschen Frauen Nerven, Jordynn Dudley (90.+8) und Allyson Sentnor (90.+9) retteten die USA in der schier endlosen Nachspielzeit in die Verlängerung. Am Ende folgte das Aus für das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter im Elfmeterschießen mit 1:3.

Aus bei der U20-WM "unglaublich schade"

Vom Punkt verwandelte Jella Veit den ersten deutschen Schuss, es folgten jedoch drei Fehlversuche: Paulina Platner verschoss, Vanessa Diehm traf den Pfosten, Alara Sehitler scheiterte an US-Keeperin Teagan Wy. "Das ist alles sehr bitter, die USA waren das glücklichere Team", sagte Trainerin Peter, die nach Abpfiff mentale Aufbauarbeit leisten musste.

Unterstützung erhielt sie aus der Heimat. "Es ist unglaublich schade, dass sich unsere U20-Frauen nicht für ihre guten Leistungen und ihre Leidenschaft belohnt haben. Der Einzug unter die besten Vier wäre sicherlich ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt gewesen", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer: "Dennoch hat das Turnier gezeigt, welches Potenzial in diesen Spielerinnen steckt. Darauf lässt sich aufbauen, nicht zuletzt auch in der Liga."

Die deutschen U20-Frauen - gemeinsam mit den USA Rekordsieger in der Altersklasse - verpassten ihren vierten WM-Titel. 2004, 2010 und 2014 waren DFB-Teams Weltmeisterinnen geworden. Die US-Girls treffen im Halbfinale auf den zweimalige Weltmeister Nordkorea, um das zweite Finalticket spielen Japan und die Niederlande. Das Finale der WM findet am 22. September in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota statt.