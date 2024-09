Ex-BVB-Star bietet Luxus-Villen für Mega-Summe an

IMAGO/David Canales / SOPA Images

Axel Witsel macht zwei Luxus-Villen zu Geld

Axel Witsel räumt in seinem Immobilien-Portfolio auf: Der frühere BVB-Profi bietet aktuell zwei seiner Luxus-Villen zum Verkauf an. Die eine befindet sich in der belgischen Gemeinde Sprimont und kostet ein kleines Vermögen. Die andere steht an der Côte d'Azur und kostet mehr als das Doppelte.

Bereits vor einigen Wochen hat der frühere BVB-Profi Axel Witsel eine wegweisende Entscheidung getroffen. Gemeinsam mit seiner Frau Rafaella und den drei Kindern will er sich nach dem Ende seiner Karriere in Madrid niederlassen. Dort wohnt die Familie derzeit in der Gemeinde Boadilla del Monte, einem exklusiven Viertel im Osten der Stadt.

Und weil sich die Familie dort so wohl fühlt, gibt es für zwei andere Immobilien keine Verwendung mehr. Diese stehen nun zum Verkauf, wie in dieser Woche die belgische "Sudpresse" berichtete.

Ex-BVB-Star verkauft Luxus-Villa im Süden Frankreichs

Das erste Objekt steht in der kleinen belgischen Ortschaft Hayen. Witsel und seine Familie erwarben das Objekt im Jahr 2017, nachdem es den Mittelfeldspieler kurz zuvor nach China gezogen hatte, wo er vom Tianjin Tianhai Football Club fürstlich bezahlt wurde. Damaliger Kaufpreis: 2,5 Millionen Euro. Der Verkaufspreis soll in einer ähnlichen Region liegen.

Deutlich mehr Geld soll ihm seine 540 Quadratmeter große Villa an der Côte d'Azur bringen. Das Anwesen, das über drei große Terrassen, einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und viele weitere Annehmlichkeiten verfügt, steht derzeit für satte 5,9 Millionen Euro zum Verkauf. Das Grundstück hat eine Gesamtgröße von 9000 Quadratmetern und liegt in der Gemeinde Saint-Paul-de-Vence.

Auf sein neues Leben in Madrid wird sich Witsel womöglich schon zeitnah freuen könne, denn sein aktueller Vertrag bei Atlético läuft nach der aktuellen Saison aus. Ob der spanische Spitzenklub noch einmal mit dem 35-Jährigen verlängert, ist unklar.