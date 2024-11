Bericht: Torwart-Überraschung im DFB-Kader

IMAGO

Stefan Ortega wird wohl für die Nationalmannschaft nominiert

Nach dem DFB-Karriereende von Manuel Neuer und der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen sucht Julian Nagelsmann weiterhin nach einer optimalen Übergangslösung im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Kommende Woche will sich der Bundestrainer offenbar einen weiteren Anwärter näher anschauen.

Wie "Bild" und "Sky" am Mittwoch berichten, wird der Cheftrainer für die kommenden Spiele in der Nations League erstmals Stefan Ortega von Manchester City berufen.

Die deutsche Elf trifft am 16. November in Freiburg auf Bosnien und Herzegowina (20:45 Uhr, Live bei RTL). Am 19. November steht das Gastspiel in Ungarn (20:45 Uhr) auf dem Programm.

Den Berichten zufolge wird Ortega im DFB-Kader den Platz von Jannis Blaswich einnehmen. Alexander Nübel und Oliver Baumann seien weiterhin gesetzt.

Ob das zuletzt praktizierte Jobsharing zwischen Baumann und Nübel in ter Stegens Abwesenheit fortgesetzt wird, hatte Nagelsmann offen gelassen.

Stars des FC Bayern nicht mit dabei

Blaswich hatte im letzten Abstellungsfenster eine Einladung erhalten, war gegen Bosnien und Herzegowina und die Niederlande aber nicht zum Einsatz gekommen. Seit der letzten Nominierung hat der 33-Jährige seinen Stammplatz bei RB Salzburg verloren. Für Nagelsmann offenbar Grund genug, den Routinier auszusortieren.

Dass wenig Spielzeit kein Ausschlusskriterium sein muss, beweist derweil die anstehende Berufung von Ortega. Der ehemalige Bielefelder ist bei Manchester City hinter Ederson nur die Nummer zwei.

Der Backup konnte in den letzten Jahren zwar immer wieder Einsatzminuten sammeln, einen regelmäßigen Spielrhythmus hat der 32-Jährige im Team von Pep Guardiola aber nicht.

Die offizielle Bekanntgabe des DFB-Kaders erfolgt am Donnerstag. Ortega dürfte die einzige Personalie werden, über die dann diskutiert wird. Zuvor war bereits die überraschende Absage von Paul Wanner durchgesickert.

Laut "Sky" verzichtet Nagelsmann zudem erneut auf eine Berufung der beiden Bayern-Stars Leroy Sané und Leon Goretzka. Bei Sané gebe es nach der langen Verletzungspause noch Fitnessbedenken, heißt es. Goretzka ist derweil schon seit der EM außen vor.