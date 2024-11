Ex-Eintracht-Star vor spektakulärem Winter-Wechsel?

IMAGO/Federico Pestellini

Ex-Eintracht-Star Randal Kolo Muani droht bei PSG das Aus

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain hat angeblich keine Verwendung mehr für Ex-Eintracht-Star Randal Kolo Muani. Schon im Winter könnte der Stürmer die Stadt der Liebe verlassen. Namhafte Premier-League-Klubs haben Interesse angemeldet.

Paris Saint-Germain sucht offenbar mit Hochdruck einen Abnehmer für Randal Kolo Muani. Der frühere Frankfurt-Profi spielt eine mehr als enttäuschende Saison und in den Plänen von Luis Enrique angeblich keine Rolle mehr. Nach nur zwei Toren in elf Pflichtspielen und lediglich zwei Startelfeinsätzen bahnt sich ein spektakulärer Ausweg an.

Wie das englische Portal "TBR Football" berichtet, denkt unter anderem der FC Arsenal über ein Leihgeschäft im Winter nach. Demnach wird der französische Nationalspieler von den Gunners als sinnvolle Ergänzung im Kader betrachtet. PSG würde diesem Plan nicht im Weg stehen. Der Serienmeister der Ligue 1 hat die Tür eine Leihe angeblich schon weit geöffnet.

Ex-Frankfurter statt Ex-Bayern-Profi zu ManUnited?

Neben dem FC Arsenal soll Kolo Muani auch bei Manchester United weit oben auf dem Zettel stehen. Die Red Devils haben im Sommer mit der Verpflichtung von Joshua Zirkzee (mal wieder) daneben gelegen.

Interimscoach Ruud van Nistelrooy wählte jüngst entsprechend deutliche Worte, als er auf die harmlose Offensive der Mannschaft angesprochen wurden und sagte: "Wenn man Erfolg haben will, braucht man eine gewisse Anzahl an Toren. Das ist klar." Eben diese Tore konnte Zirkzee bisher nicht liefern. Der frühere Bayern-Profi steht nach 16 United-Einsätzen bei einem einzigen Treffer.

95-Millionen-Mann Kolo Muani wurde schon vor einigen Wochen mit einem PSG-Abschied in Verbindung gebracht. Damals hieß es, dass der Klub den Stürmer eigentlich schon im Sommer loswerden wollte und ihn nur im Klub hielt, weil sich Gonçalo Ramos am 1. Spieltag Mitte August schwer verletzte.