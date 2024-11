Nächster Rückschlag für Mats Hummels

IMAGO/Rene Nijhuis/MB Media

Mats Hummels bleibt bei der AS Rom außen vor

Mats Hummels bekommt bei der AS Rom einfach keinen Fuß in die Tür. Am Sonntag setzte Trainer Ivan Juric seinen routinierten Innenverteidiger einmal mehr auf die Bank.

Im Heimspiel gegen den FC Bologna verpasste der ehemalige Dortmunder damit zum 13. Mal in Serie den Sprung in die Startelf.

Seit seinem Wechsel in die Ewige Stadt stand Hummels nur in einem einzigen Spiel auf dem Platz. Dabei produzierte er bei seinem 23-minütigem Einsatz gegen Florenz (1:5) auch noch ein Eigentor.

Hummels hatte nach seinem Vertragsende beim BVB erst Anfang September in Rom angeheuert. Längst gilt der Ex-Nationalspieler in Italien aber schon als Kandidat für einen Winter-Abgang.

Italienischen Medienberichten zufolge ist eine Bundesligarückkehr im Gespräch. Konkrete Interessenten haben sich bislang nicht in Stellung gebracht. Zumindest lose wurde der 35-Jährige zuletzt aber wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Wie hieß sind die BVB-Spekulationen?

Fakt ist: Trainer Nuri Sahin steht in Kontakt mit Hummels. "Mats ist der Erste, der mir geschrieben hat, nachdem wir gegen Leipzig gewonnen haben", schilderte der 36-Jährige auf einer Pressekonferenz am Freitag auf Nachfrage.

Sahin betonte, er leide trotz seiner schwierigen Situation in Rom nicht mit Hummels. "Mats weiß das schon alles einzuordnen. Um ihn muss sich keiner Sorgen machen", erklärte der BVB-Coach.

Zumindest kurzfristig könnte der sechsfache deutsche Meister der Borussia durchaus helfen. Aktuell fallen in Dortmund mit Niklas Süle und Waldemar Anton zwei Abwehrkanten aus, sodass Emre Can derzeit in der Defensive aushelfen muss.

Mit einem zusätzlichen Innenverteidiger hätte sich die Verletzungsmisere besser abfedern lassen. Sobald Süle und Anton wieder fit sind, ist aber unklar, ob Hummels überhaupt zum Zug kommen würde.

Womöglich stehen ihm ungewissen Wochen im Januar bevor. Schon im Sommer hatte Hummels monatelang nach einem Klub gesucht, bis die Roma schließlich zuschlug.