Medien: Pep plant Mega-Transfer im Winter

IMAGO/Martin Rickett

Schlagen Pep und Co. auf dem Winter-Transfermarkt in großem Stil zu?

Der Ausfall von Mittelfeld-Motor Rodri hat Englands Meister Manchester City schwer getroffen. Bis heute konnte der Spanier nicht adäquat ersetzt werden. Pep Guardiola und Co. wollen daher auf dem Winter-Transfermarkt zuschlagen - in großem Stil.

Manchester City befindet sich nach wie vor in einer schweren Krise. In den letzten sechs Ligaspielen feierte die einstige Übermannschaft von Pep Guardiola nur ein Sieg, im Liga-Pokal ist man längst raus und auch in der Champions League gab es nur selten restlos überzeugende Auftritte.

Das mitunter größte Problem des Teams lässt sich dabei nicht so leicht beheben. Ballon d'Or-Sieger Rodri fehlt an allen Ecken und Enden. Der spanische Superstar laboriert an einem Kreuzbandriss und wird in dieser Saison vielleicht gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

Um diese Baustelle zu beseitigen, haben sich Pep Guardiola und sein Team zuletzt verstärkt auf dem Transfermarkt umgesehen. Im Winter soll ein Rodri-Ersatz kommen. Gefunden wurde dieser laut "CaughtOffside" beim aktuellen Tabellenführer der italienischen Serie A.

ManCity und Liverpool jagen den gleichen Spieler

Wie es heißt, ist der englische Meister an einer Verpflichtung von Atalanta Bergamos Éderson interessiert. "CaughtOffside" zufolge will ManCity seine Bemühungen um einen Transfer im Winter nun intensivieren. Viel Zeit darf sich der Klub dabei nicht lassen, denn mit dem FC Liverpool soll es einen weiteren Spitzenklub geben, der seine Fühler schon ausgestreckt hat.

Als mögliche Ablöse werden in dem Bericht stolze 60 Millionen Euro genannt. Ob es sich dabei um das Einstiegsgebot oder schon die Endsumme handeln könnte, ist jedoch nicht klar.

Unbestritten ist, dass ManCity oder auch Liverpool für Éderson ganz tief in die Tasche greifen müssen. Der Mittelfeldspieler steht in Bergamo noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag. Beim Tabellenführer der Serie A ist er zudem unumstrittener Stammspieler.