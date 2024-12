180 Millionen für Trio um BVB-Star?

IMAGO/Heiko Blatterspiel

BVB-Keeper Gregor Kobel (l.) ist angeblich Thema bei Manchester United

Manchester United steckt im tristen Tabellenmittelfeld der Premier League fest. Der englische Rekordmeister soll deshalb kostspielige Investitionen in den Kader planen und hierfür unter anderem einen Stammspieler von Borussia Dortmund im Blick haben.

Bei Manchester United läuft es auch nach der Ankunft von Trainer Rúben Amorim im November nicht rund. Die Red Devils stecken nach der jüngsten 0:3-Heimpleite gegen den AFC Bournemouth mit 22 Punkten aus 17 Spielen auf dem 13. Tabellenplatz der Premier League fest.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" will Manchester United daher im Januar auf dem Transfermarkt tätigt werden.

In dem entsprechenden Medienbericht werden drei Spieler aufgeführt, die rund um das Old Trafford angeblich Begehrlichkeiten wecken. Hierbei handelt es sich um Tyler Dibling (FC Southampton/ Vertrag bis 2027), Viktor Gyökeres (Sporting CP/ Vertrag bis 2028) sowie Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ Vertrag bis 2028). Der kriselnde Fußball-Gigant will wohl jeweils die Möglichkeit einer Verpflichtung ausloten, so der Tenor.

BVB-Star Kobel auch beim FC Chelsea gehandelt

Der Rechnung von "fichajes.net" zufolge könnten für Dibling (35 Millionen), Gyökeres (75 Millionen) sowie Kobel (70 Millionen) insgesamt 180 Millionen Euro fällig werden.

Die Erfolgschancen auf eine Ankunft des Trios im Winter dürften jedoch eher gering sein, schließlich sollten die betroffenen Klubs schlicht kein Interesse daran haben, ihre Leistungsträger inmitten der laufenden Saison zu verlieren.

Spannend: BVB-Keeper Kobel wurde zuletzt mit Premier-League-Konkurrent FC Chelsea in Verbindung gebracht. Laut "Bild" machen sich die Blues ernsthafte Hoffnung auf einen Transfer im kommenden Sommer. Der Hintergrund: Sollte Borussia Dortmund die Qualifikation zur Champions League verpassen, sei der 27-Jährige kaum zu halten. Die Schwarz-Gelben haben als Tabellensechster der Fußball-Bundesliga derzeit zwei Punkte Rückstand auf die Königsklassen-Ränge.