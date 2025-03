Italien im Rückspiel ohne Calafiori

AFP/AFP/Marco BERTORELLO

Trotz seiner Verletzung spielte Calafiori durch

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft muss im Rückspiel des Nations-League-Viertelfinals gegen Deutschland auf Verteidiger Riccardo Calafiori verzichten.

Wie die Squadra Azzurra am Freitagnachmittag mitteilte, ist der 22-Jährige vom FC Arsenal nach Untersuchungen wegen "einer Verstauchung und Prellung seines linken Knies" von der Nationalmannschaft abgereist.

Calafiori sei zu seinem Verein nach London zurückgekehrt, hieß es in der Mitteilung weiter. Er hatte sich die Verletzung bei der 1:2-Niederlage der Italiener am Donnerstag in Mailand zugezogen, die Partie aber bis zum Ende bestritten.

Das Rückspiel in Dortmund steigt am Sonntag (20.45 Uhr/RTL).