DFB-Team bezieht "Home Ground" zum Final Four

DFB-Training in Herzogenaurach

Mit dem richtigen EM-Gefühl zum Titel in der Nations League: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht auch zum Final Four der Nationenliga wieder ihr EURO-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag.

Demnach schlägt die Auswahl von Julian Nagelsmann am 30. Mai einen Tag vor dem Champions-League-Finale in München ihr Base Camp in Franken auf. Am 4. Juni (20:45 Uhr) steigt ebenfalls in München das Halbfinale der Nations League gegen Portugal. Am 8. Juni (20:45 Uhr) findet das Finale in der Allianz Arena statt.

Im zweiten Duell der Vorschlussrunde treffen am 5. Juni (20:45 Uhr) in Stuttgart Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich aufeinander. Die Schwaben-Metropole beherbergt am Finaltag auch das Spiel um Platz drei (15:00 Uhr).

Der Home Ground ist inzwischen neben dem Frankfurter DFB-Campus so etwas wie die zweite Heimat der DFB-Elf. Seit der Heim-EM im vergangenen Jahr ist sie bereits mehrfach dorthin zurückgekehrt. Auch bei der paneuropäischen EM 2021 hatte sie dort ihr Quartier bezogen. Außerdem logierte dort schon die Frauen-Nationalelf.