Kritik: Boateng teilt aus und kassiert

Jerôme Boateng war mit der Leistung seiner Vorderleute nicht zufrieden

Nachdem Atlético die erste Saisonpleite der Bayern am Mittwoch endgültig besiegelt hatte, war den FCB-Profis ausnahmsweise einmal nicht zum Lachen zu Mute. Vor allem Jérôme Boateng fand nach der Niederlage klare Worte und hielt sich auch mit Kritik an seinen Teamkollegen nicht zurück.

"Es war heute einfach insgesamt zu wenig. Wir schenken den Ball zu leicht her und machen viel zu einfache Fehler", so Boateng, der im Gespräch mit "Sport1"vor allem bemängelte, dass man zu viele Zweikämpfe verloren habe und "vorne keinen Ball gehalten" habe. Eine deutliche Breitseite in Richtung seiner Vordermänner, die aus Sicht des Abwehr-Bosses die Defensive nicht genug im Blick hatten.

"Wir haben vorn nicht viel Bewegung gehabt, dann ist es auch schwer, Anspielpunkte zu finden. Wenn man gesehen hat, wie die Stürmer von Atletico heute gearbeitet haben, dann ist das ein Unterschied gewesen. So kann man bei einer Topmannschaft nicht gewinnen." Stattdessen müsse man sch an den Angreifern der Madrilenen ein Beispiel nehmen, so Boateng weiter.

Es hapert im Spielaufbau

Der Schuh drückt aber nicht nur in der Sturmspitze. Auch der Spielaufbau aus der Zentrale habe nicht geklappt. Anstelle der benötigten drei, vier Leute hätten sich regelmäßig bis zu sechs Mann in der Mitte des Feldes getummelt und anschließend vorne gefehlt, erläuterte der Nationalspieler.

Zudem vermisste Boateng die nötige Aggressivität. Man sei nicht richtig "draufgegangen" und hätte Atlético so seine größte Waffe, schnelle Gegenstöße, ermöglicht. Allerdings rang der 28-Jährige der Niederlage auch gute Seiten ab: "Vielleicht ist es ganz gut für den einen oder anderen zu sehen, dass es auch ein anderes Level und ein anderes Tempo gibt. Da geht es nicht von alleine."

Von Coach Carlo Ancelotti setzte es allerdings auch Kritik an Boateng. "Manuel Neuer kann beim Gegentor nichts machen. Jerôme Boateng hat den Zugriff auf Carrasco verloren."