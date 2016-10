Stielike erobert Tabellenführung

Uli Stielike ist mit seinen Südkoreanern auf WM-Kurs

Nationaltrainer Ulli Stielike hat mit Südkorea den zweiten Sieg in der WM-Qualifikation gefeiert und die Tabellenführung in der Asiengruppe A übernommen.

Nach Pausenrückstand drehten der Augsburger Bundesliga-Profi Dong-won Ji (56.) und der frühere Hamburger und Leverkusener Heung-Min Son (58.) am Donnerstag die Partie. Auf Son hatte der frühere DFB-Coach Stielike zuletzt verzichtet und ihn wegen "seiner unfreundlichen Haltung neben dem Platz" öffentlich kritisiert.

Durch das 3:2 ist Südkorea weiter gut im Rennen um die WM-Teilnahme. Nach einem Sieg gegen China und einem Unentschieden gegen Syrien hat die Mannschaft nach drei Spielen sieben Punkte auf dem Konto. In der Sechsergruppe A sind die zwei Bestplatzierten direkt bei der WM-Endrunde 2018 in Russland dabei, der Dritte muss in ein Playoff-Spiel.

Japan hingegen schlug den Irak in allerletzter Sekunde mit 2:1 (1:0) und zog in der Gruppe B nach Punkten mit Spitzenreiter Australien (beide sechs) gleich. Die Socceroos spielen erst am Abend (19:45 Uhr) in Saudi-Arabien. Genki Haraguchi von Bundesligist Hertha BSC brachte die Japaner in Führung. Nach dem Ausgleich durch Saad Abdul Ameer (60.) sorgte Hotaru Yamaguchi, ehemaliger Profi von Hannover 96, an seinem 26. Geburtstag in der Nachspielzeit für den Sieg (90.+5).