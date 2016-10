Offener Brief an Kampl: "Lässt uns im Stich"

Kevin Kampl (l.) sorgte für Ärger im Lager der Slowenen

Sloweniens Nationalspieler haben in einem offenen Brief ihren Kollegen Kevin Kampl von Bayer Leverkusen kritisiert. "Wir wissen, dass Kevin ein wichtiger Teil des Teams ist und die Mannschaft ihn gegen die Slowakei und England gebraucht hätte. In diesem Fall haben wir das Gefühl, dass er uns im Stich lässt", hieß es in einer Erklärung auf der Verbands-Homepage.

Slovenska članska nogometna reprezentanca podaja naslednjo izjavo za javnost: #srcebije https://t.co/MzKTCA3asi — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) 6. Oktober 2016

Der 25 Jahre alte Kampl hatte seine Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen wegen "zu hoher Belastung" abgesagt. Bayer-Sportchef Rudi Völler stellte sich derweil "zu 100 Prozent hinter Kevin. Er ist ein Vollprofi, der nie eine Verletzung vortäuschen würde". Er habe gehofft, dass sich Sloweniens Nationaltrainer Srečko Katanec "in der Angelegenheit bei mir meldet", sagte der frühere DFB-Teamchef der "Bild"-Zeitung: "Kevin spielt über ein Jahr bei uns – im Gegensatz zu anderen Nationaltrainern gab es zu Katanec noch nie Kontakt."

Kampl absolvierte bisher 24 Länderspiele und gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Slowenen. Über den Streit in der Nationalmannschaft hat sich der Mittelfeldspieler noch nicht geäußert.