Serbien sieht sich gut gerüstet

Serbien siegte in Moldau

Serbien präsentierte sich vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Belgrad gegen Österreich stark. Nach dem 3:0-Erfolg in Moldau sah Neo-Teamchef Slavoljub Muslin "das verlorene Selbstvertrauen wiederhergestellt". Zugleich warnte der 63-Jährige nach dem ersten Pflichtspiel-Sieg seiner jungen Amtszeit: "Das ist aber kein Grund, abzuheben."

Österreich uns Serbien halten ebenso wie Tabellenführer Wales und Irland nach dem hart erkämpften 1:0-Heimerfolg gegen Georgien in Gruppe D bei je vier Zählern. Den Favoritenerfolg in Chisinau stellte Serbien durch Tore von Filip Kostić (19.), Branislav Ivanović (37.) und Dušan Tadić (60.) sicher. Vor allem Letzterer zeigte einen starken Auftritt.

"Ich bin glücklich, wie wir aufgetreten sind. Hoffentlich kommen die Fans gegen Österreich zahlreich ins Stadion", meinte Trainer Muslin. Im gesamten Team wuchs die Hoffnung, dass die Anhängerschaft den Aufschwung goutieren werde. Seit der WM 2010 warten die Serben auf einen Endrunden-Start. Große Euphorie um das Nationalteam herrscht schon länger nicht mehr.

Auch gegen Außenseiter Moldau begannen die Serben alles andere als souverän und wirkten in der ersten Viertelstunde nervös. Ein Abwehrschnitzer der Hausherren leitete aber das 1:0 der Gäste ein, mit dem Kopfballtreffer von Ivanović zum 2:0 war die Vorentscheidung gefallen. "Wir hatten gute und schlechte Momente", meinte der bei Southampton engagierte Tadić, der den 3:0-Endstand fixierte. Gegen Österreich wolle man sich nur von der besten Seite zeigen.

Richtungsweisende Partie gegen ÖFB-Team

Als richtungsweisend bezeichnete die Partie gegen die Österreicher Serbiens Kapitän. "Dieses Spiel ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten der gesamten Qualifikation", meinte Branislav Ivanović. "Wir wussten, dass die Gruppe ausgeglichen ist. Wir wollen unseren Heimvorteil ausspielen, fokussiert bleiben. Wir müssen mit vollem Einsatz dabei sein, Österreich hat Qualität und ich erwarte eine spannende Partie", erklärte der Chelsea-Verteidiger.

Nicht dabei sein wird sein Vereinskollege Nemanja Matić, der das letzte Spiel einer Sperre absitzt. Kein Nachteil für die Österreicher, agierte Serbien im zentralen Mittelfeld ohne ihn nicht immer sattelfest. Auch in der zentralen Sturmspitze sucht Muslin nach der Ideallösung. In Moldau startete Andrija Pavlović, für ihn kam zur Pause Aleksandar Katai.

Wales und Irland stehen vor Pflichtsiegen

In den übrigen Spielen der Gruppe D am Sonntag empfängt Wales voraussichtlich ohne den angeschlagenen Joe Allen die noch punktelosen Georgier, Irland gastiert in Moldau.

Die "Boys in Green" lieferten bei ihrem Heimsieg über Georgien keine Glanzleistung ab. Nach einer schwachen ersten Spielhälfte, in der die Georgier zweimal nur Metall trafen, erzielte der irische Kapitän Seamus Coleman mit etwas Glück das entscheidende 1:0 (56.). "Es ist ein Sieg, und den nehmen wir gerne mit", sagte Angreifer Jon Walters nach Schlusspfiff.

