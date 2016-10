Southgate-Duftmarke & Daums Sieg-Debüt

Gareth Southgate gewann sein erstes Match als England-Coach

Daums Rumänien legt los wie die Feuerwehr und macht früh alles klar, Gareth Southgate erlebt ein gelungenes Debüt und in der deutschen Gruppe mausert sich Aserbaidschan zum stärksten Herausforderer.

Wenn sich Armeniens Coach Varuzhan Sukiasyan einen rabenschwarzen Tag hätte ausmalen können, er wäre wohl dem realen Spielgeschehen seiner Truppe gegen die von Christoph Daum trainierten Rumänen sehr nah gekommen. Nach gerade einmal 180 Sekunden flog Gor Malakyan mit Rot vom Platz, als er den frühen Rückstand mit der Hand verhinderte und Rumäniens Angreifer Bogdan Stanciu eröffnet mit dem fälligen Elfmeter den Torreigen. Armenien war sichtlich geschockt und in der Folge vor heimischer Kulisse gegen die Rumänen um Fiorentina-Keeper Ciprian Tătăruşanu völlig überfordert.

Nach zehn Minuten erhöhte Adrian Popa auf 2:0, zwei weitere Zeigerumdrehungen später stellte Youngster Răzvan Marin bei seinem Debüt auf 3:0 und sorgte für die schnellste Drei-Tore-Führung in einem WM-Quali-Spiel seit 2000. Damit nicht genug: In der 29. Minute erhöhte Nicolae Stanciu auf 4:0 und nach der Pause traf Alexandru Chipciu zum 5:0-Endstand (60.).

Rumäniens 3:0-Führung nach 12 Minuten ist die schnellste 3:0-Führung in einem europäischen #WMQ-Spiel seit 2000! 👏 #EUROqualifiers pic.twitter.com/RTrOzA2Hbn — UEFA.com deutsch (@UEFAcom_de) 8. Oktober 2016

Thumbs up for Southgate

Erwartet wenig Mühe hatte auch England, das Übergangscoach Gareth Southgate gegen Malta einen guten Einstand bescherte. Das erste Tor unter Southgate fiel in der 29. Minute, als Daniel Sturridge einen Zuckerpass von Jordan Henderson butterweich ins lange Eck köpfte. Während Maltas Keeper Andrew Hogg dabei zumindest nicht die beste Figur machte, war der gebürtige Engländer beim 2:0 durch Dele Alli (38.) völlig chancenlos.

Vor 81.781 Zuschauern im Wembley National Stadium ließen es die Three Lions im zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen. Nach Assist des eingewechselten United-Youngsters Marcus Rashford verpasste Alli in der 85. noch die größte Chance zum 3:0. Wermutstropfen für die Sieger: Southamptons Ryan Baertrand musste früh verletzt ausgewechselt werden.

Aserbaidschan hält sich tadellos

Im Duell der deutschen Gruppengegner erwischte Norwegen in Aserbaidschan einen miesen Start und geriet bereits nach elf Minuten durch Maksim Medvedev ins Hintertreffen. Wenig später hätte Hannovers Abwehrspieler Stefan Starndberg durchaus ausgleichen können, scheiterte aber an den Reflexen von Keeper Kamran Ağayev. Kurz vor der Pause vergab Haitam Aleesami die nächste gute Möglichkeit für Norge, das mit den Herthanern Rune Jarstein und Per Skjelbred sowie Nürnbergs Even Hovland begann, und so blieb es beim 1:0, das die Hausherren am Ende über die Zeiten brachten.

Nach dem knappen 1:0-Erfolg in San Marino weisen die Mannen von Tschechen-Legende Robert Prosinečki nun die Optimalausbeute von sechs Punkten auf.

Vukčević mit Tor-Debüt

In Gruppe E köpfte Žarko Tomašević Montenegro nach Vorarbeit von Inter-Ass Stevan Jovetić zu einer 1:0-Halbzeit-Führung gegen Kasachstan, die die tonangebenden Gastgeber weiter ausbauten: Nikola Vukčević traf mit seiner ersten Bude im Nationaldress in der 59. zum 2:0, Jovetić in der 67. zum 3:0 und Fatos Bećiraj (73.) und Stefan Savić (78.) stellten auf 5:0.

Die Montenegriner rangieren nun, gleichauf mit Rumänien, mit vier Punkten und 6:1 Toren an der Spitze ihrer Gruppe.