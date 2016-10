BVB-Schreck Dost ist Sportings Trumpf

Bas Dost hat gute Erinnerungen an den BVB

Nach vier mehr oder minder erfolgreichen Jahren kehrte Bas Dost dem VfL Wolfsburg und der Bundesliga im vergangenen Sommer den Rücken und heuerte für 12 Millionen Euro bei Sporting in Portugals Hauptstadt an. Nun trifft der Niederländer aber bereits wieder auf einen alten Bekannten - den BVB.

Wenn die Dortmunder am Dienstag ins Estádio José Alvalade einmarschieren, dürfte der 27-Jährige dabei nicht ohne Vorfreude auf die Schwarzgelben warten, denn Dost darf sich durchaus als BVB-Schreck bezeichnen. Mit den Wolfsburgern traf Dost insgesamt sieben Mal aus die Borussia, verließ viermal den Platz als Sieger und verlor nur zwei Partien. Mehr noch: Traf der Angreifer aus Deventer, gewannen die Wölfe.

Das Dost durchaus das Zünglein an der Waage sein kann, hofft auch Sporting-Coach Jorge Jesus. Dost könne als Kenner des deutschen Fußballs sehr "wertvoll sein", wird Jesus im "kicker" zitiert. Zudem betonte der Übungsleiter, dass der Oranje-Knipser den Löwen noch "viel geben werde", sich defensiv allerdings noch steigern müsse.

Um den hohen Stellenwert des Duells mit dem deutschen Vizemeister ist sich Jorge Jesus derweil absolut bewusst. "Die zwei Spiele gegen den BVB werden entscheiden, wer Zweiter wird", so der 62-Jährige, der sicher ist, dass Real Platz eins nicht zu nehmen sein wird. Der Einfluss von Jesus auf die Partie dürfte sich allerdings zumindest während er 90 Minuten in Grenzen halten. Wegen heftiger Proteste an der Seitenlinie bei der knappen Pleite in Madrid hat die UEFA den charismatischen Portugiesen für zwei Spiele auf die Tribüne verbannt.

Weitere Breitseite für Sporting: Mit Europameister Adrien Silva (Knieverletzung) fällt einer der wertvollsten Akteure der Hauptstädter aus.