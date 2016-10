UEFA ermittelt gegen FC København

Das Stadion brannte vor dem Abpfiff in Kopenhagen

Ärger für den FC København: Die UEFA hat am Mittwoch ein Disziplinarverfahren gegen den dänischen Meister eröffnet. Mitgereiste Anhänger aus Kopenhagen hatten am Dienstagabend vor dem Auswärtsspiel in der Champions League gegen den englischen Sensationsmeister Leicester City Pyrotechnik abgebrannt.

Der Fall wird laut UEFA am 17. November verhandelt. Auch das Spiel selbst verlief für die Dänen nicht nach Plan: Leicester-Star Riyad Mahrez sorgte nach Vorarbeit von Islam Slimani in der 40. Minute für das spielentscheidende 1:0 für die Hausherren.

Damit ist der Abstand zum englischen Meister vorerst vergrößert worden. Im Rückspiel am 2. November können die Dänen jedoch Korrekturen an der Tabelle vornehmen.