Stimmen: "Man ist nie zu alt für ein Kopfballtor"

Seltener Anblick: Bayerns Arjen Robben erzielte gegen PSV ein Kopfballtor

Nach den überzeugenden Siegen von Bayern München über PSV Eindhoven und von Borussia Mönchengladbach über Celtic Glasgow konnten alle Beteiligten sehr zufrieden sein. Die Stimmen zu den Spielen:

Bayern München - PSV Eindhoven, 4:1

Carlo Ancelotti: "Das war die Reaktion, die ich erwartet habe von der Mannschaft. Wir haben gut gespielt, müssen aber in den nächsten Spielen unser Bestes geben, um gegen Atlético um den ersten Platz zu spielen. Wir sind sehr glücklich, Manuel Neuer zu haben."

Karl-Heinz Rummenigge: "Ich habe gehofft, dass es diese öffentliche Reaktion gibt, denn wir haben am Samstag mit der falschen Einstellung gespielt. Es geht mir nicht um das Resultat. Ein 2:2 ist kein Beinbruch. Wir sind hier bei Bayern München nicht verrückt geworden und erwarten, dass wir jedes Spiel 3:0 gewinnen. Aber die Einstellung hat nicht gestimmt, und die muss heute und in der Zukunft besser werden."

Arjen Robben: "Ich hatte eine Reihe guter Momente und war an drei der vier Toren beteiligt. Also bin ich sehr glücklich. Ich möchte einfach fit und im Rhythmus bleiben. Das war mein ersten Champions-League-Tor mit dem Kopf. Man ist nie zu alt für ein Kopfballtor. Aber es war auch ein Traumpass von Thiago."

Thomas Müller: "Von der ersten Minute an wollten wir angreifen und in eine Richtung spielen. Das haben wir gut gemacht. Wir wollten ein besseres Spiel zeigen. Es macht uns deutlich mehr Spaß mit einem 4:1-Sieg vom Platz zu gehen, als 2:2 in Frankfurt zu spielen oder in Madrid 1:0 zu verlieren."

Phillip Cocu: "Wir haben uns in der ersten Halbzeit selbst in Schwierigkeiten gebracht. Darüber bin ich sehr enttäuscht. Sie haben uns so sehr unter Druck gesetzt, haben ihre Positionen schnell gewechselt. Nach dem Treffer waren wir gleich besser, kamen langsam ins Spiel und verbesserten uns in der zweiten Hälfte. Arjen Robben kann in allen Spielen den Unterschied machen. Er ist absolute Weltklasse. Ich freue mich für ihn, dass er wieder fit ist."

Celtic Glasgow - Borussia Mönchengladbach, 0:2

André Schubert: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, eine gute Anlage gezeigt. Wir waren gut organisiert. Defensiv haben wir nichts zugelassen und konnten uns im Anschluss gute Situationen herausspielen. Am Ende haben wir verdient gewonnen. Wir sind eine Mannschaft, die sehr offensiv ausgerichtet ist. In der Zukunft müssen wir immer weiter daran arbeiten, dass wir stabil sind. Das haben wir heute gut geschafft."

Max Eberl: "Das war ein sehr guter Auftritt. Wir waren mutig und haben uns nicht von dieser fantastischen Atmosphäre beeindrucken lassen. Man hört jetzt unsere Fans und das zeigt, wie das Spiel ausgegangen ist. Wir wollen auch nach der Winterpause in Europa dabei sein und haben einen großen Schritt dorthin gemacht."

Lars Stindl: "Wir haben einen guten Geist und einen guten Charakter in der Mannschaft. Uns fehlen absolute Ausnahmespieler, die den Unterschied ausmachen können. Aber wir haben einen breiten und starken Kader. Das wollten wir beweisen und zeigen. Die Jungs, die reingekommen sind haben das sensationell gemacht."

André Hahn: "Wir wussten genau, was uns hier erwartet. Wir haben den Ball sehr gut in den eigenen Reihen gehalten, viele Chancen kreiert und einen fantastischen Job gemacht."

Jonas Hofmann: "Es war atemberaubend vor der Kulisse. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich ein bisschen Gänsehaut hatte als die Hymne vor dem Spiel kam. Das war das Lauteste, was ich bisher in meiner Karriere erlebt habe."