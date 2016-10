Länderspiel-Höhepunkt für ÖFB-Frauen

Nach der historischen Qualifikation für die EM-Endrunde 2017 in den Niederlanden steht Österreichs Frauen-Nationalteam vor einem weiteren Highlight. Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Dominik Thalhammer spielt am Samstag (ab 14:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) beim Länderspiel in Regensburg erstmals gegen Deutschland. Leider nicht mit dabei sein wird die verletzte Kapitänin Viktoria Schnaderbeck.

Deutschland, die aktuelle Nummer zwei im FIFA Frauen-Ranking, ist mehrfacher Weltmeister, regierender Europameister und hat bei den Olympischen Spielen in Rio Gold geholt. "Da besteht ein Klassenunterschied. Vor allem in der Defensivarbeit ist Konzentration auch auf die Basics gefragt", wusste ÖFB-Coach Thalhammer.

"Wir haben mit der erstmaligen Qualifikation für ein Großereignis den ersten Schritt gemacht. Jetzt ist die nächste Herausforderung, gegen diese Weltklassemannschaft zu spielen. Wir haben gegen Norwegen gezeigt, dass wir auch eine Spitzenmannschaft spielerisch dominieren können." Österreichs Frauen-Nationalteam bereitet sich seit Dienstag vor Ort auf die Herausforderung vor.

Die Deutschen werden nach dem Rücktritt der langjährigen Cheftrainerin Silvia Neid von Steffi Jones an der Seitenlinie betreut. Die neue Bundestrainerin bestreitet ihr erstes Spiel vor eigenem Publikum. "Es hat ein Umbruch stattgefunden. Wir wollen mit unserem Kollektiv und unserer Mentalität dagegenhalten", meinte Thalhammer. In Regensburg werden rund 10.000 Zuschauer im Stadion erwartet.

Zusätzliche Brisanz bekommt die Begegnung, weil zehn Frauen im 18-köpfigen Kader der Österreicherinnen in Deutschland aktiv sind. Das trifft auch auf Schnaderbeck zu, die bei Bayern München spielt. Die 25-jährige Steirerin musste wegen einer Knieverletzung allerdings absagen.

ÖFB-Kader für das Länderspiel gegen Deutschland in Regensburg:

Tor: Jasmin Pal (Wacker Innsbruck, 0 Länderspiele), Manuela Zinsberger (Bayern München, 22)

Abwehr: Marina Georgieva (SKN St. Pölten, 0 Länderspiele/0 Tore), Virginia Kirchberger (MSV Duisburg, 37/1), Sophie Maierhofer (Kansas Jayhawks, 13/1), Katharina Naschenweng (Sturm Graz 1/0), Katharina Schiechtl (Werder Bremen, 16/5), Carina Wenninger (Bayern München, 57/3)

Mittelfeld: Verena Aschauer (SC Sand, 35/5), Barbara Dunst (SKN St. Pölten, 6/0), Jasmin Eder (SKN St. Pölten, 30/0), Laura Feiersinger (SC Sand, 44/7), Nadine Prohaska (SKN St. Pölten, 63/7), Sarah Puntigam (SC Freiburg, 61/9), Sarah Zadrazil (Turbine Potsdam, 37/5)

Angriff: Nicole Billa (1899 Hoffenheim, 22/9), Nina Burger (SC Sand, 79/45), Stefanie Enzinger (Sturm Graz, 4/0)

Mehr dazu:

>> ÖFB-Frauen-Coach hat noch nicht genug

>> ÖFB-Kapitänin will auch bei EM aufzeigen

>> Drei weitere Ausfälle für DFB-Frauen

apa/red