Freiburgs B-Elf fliegt gegen Sandhausen raus

Sandhausen schießt den SC Freiburg aus dem Pokal

Verzockt: Freiburgs Coach Christian Streich hat im Pokalspiel gegen Sandhausen auf einige Stammspieler verzichtet und muss sich nun aus dem Wettbewerb verabschieden. Die Breisgauer unterlagen im Elfmeterschießen mit 3:4 und müssen auf eine Prämie von rund 500.000 Euro Prämie verzichten.

Der zweite Anzug des Bundesligisten, der zu Hause in den vergangenen Monaten zehn Punktspiele in Folge gewonnen hat, unterlag in der zweiten Runde verdient mit im Elfmeterschießen im badischen Derby gegen den Zweitligisten SV Sandhausen. Nach der Verlängerung hatte es 3:3 (3:3, 1:1) gestanden.

Tim Kister (39.), Andrew Wooten (53.) und Richard Sukuta-Pasu (64.) erzielten die Tore für die Gäste vor dem Elfmeter-Drama, die durch den überraschenden Erfolg zum ersten Mal seit 31 Jahren wieder im Achtelfinale stehen. Mats Møller Dæhli (21.), Vincenzo Grifo (76.) und Nils Petersen (82.) per unberechtigtem Foulelfmeter trafen für den Bundesliga-Aufsteiger, der im Vergleich zum Punktspiel am Samstag gegen den FC Augsburg (2:1) auf acht Positionen verändert auflief.

Petersen scheitert vom Punkt

Im Elfmeterschießen parierte Gäste-Torhüter Marco Knaller gegen Marc Torrejon und Janik Haberer, Petersen schoss drüber. Bei Sandhausen scheiterten Damian Roßbach und Thomas Pledl zwar an Rafał Gikiewicz, doch Jose Vunguidica verwandelte zum 4:3.

Streich hatte seine Rotation vor der Partie damit begründet, dass er den Profis aus der zweiten Reihe die Chance geben möchte, "sich zu zeigen". Die 14.600 Zuschauer im Schwarzwaldstadion sahen zu Beginn die negativen Folgen der Entscheidung: Die Partie war zunächst total zerfahren. In der ersten Viertelstunde passierte vor beiden Toren so gut wie nichts.

In der 19. Minute mussten die Freiburger, die ohne Amir Abrashi, Marc Oliver Kempf, Lukas Kübler und Havard Nielsen auskommen mussten, zudem den Ausfall von Florian Niederlechner (Oberschenkelprellung) verkraften. Für den Stürmer kam Stammkraft Maximilian Philipp. Kurz darauf traf der Norweger Møller Dæhli mit einem verdeckten Schuss von der Strafraumgrenze - es war die erste Chance der Breisgauer.

Defensivprobleme im Breisgau

Nach dem Rückstand drängte der Zweitliga-Neunte auf den Ausgleich. Der Sport-Club hatte in mehreren brenzligen Situationen Glück. Dabei wurde deutlich, dass in der völlig umgekrempelten Freiburger Defensive die Abstimmung fehlte. Der Treffer von Kister war hochverdient für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel wurde es aus Sicht der Gastgeber nicht besser. Vor allem die Fehler in der Abwehr luden den Zweitligisten immer wieder zu Kontern ein. Torjäger Wooten ließ sich nicht zweimal bitten und brachte den SVS in Führung. Korbinian Vollmann hätte die Führung der Nordbadener sogar ausbauen können (57.). Sukuta-Pasu machte es kurz darauf aus kurzer Distanz besser. Bei Freiburg ging in dieser Phase nichts. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand nach 70 Minuten war der SC noch gut bedient.

Was für ein Pokalabend!

Am Ende muss sich unser #SCF dem SV Sandhausen im Elfmeterschießen geschlagen geben. #SCFSVS pic.twitter.com/pVgJRqUJGV — SC Freiburg (@scfreiburg) 25. Oktober 2016

In der letzten Viertelstunde der regulären Spielzeit drehten die Freiburger dann doch noch auf, Grifo sorgte für den Anschluss. Dann half allerdings Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) kräftig mit. Er erkannte nach einem Zusammenprall von SVS-Profi Philipp Klingmann mit Janik Haberer zu Unrecht auf Strafstoß. Petersen verwandelte sicher und rettete den SC in die Verlängerung.

Dort waren die Gäste zunächst erneut die bessere Mannschaft. In der 105. Minute vergab Sukuta-Pasu die große Chance auf die erneute Führung.