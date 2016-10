Carlos Alberto in Rio beigesetzt

Abschied von einem ganz Großen

Über 300 Menschen haben den verstorbenen Carlos Alberto am Mittwoch in Rio de Janeiro auf seinem letzten Weg begleitet. Der Sarg mit dem ehemaligen Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft kam am Vormittag auf einem Feuerwehrwagen am Friedhof Iraja an.

Davor war er zwölf Stunden in der Zentrale des Verbandes aufgebahrt gewesen. Der "Capita" war am Dienstag einem Herzinfarkt erlegen.

apa