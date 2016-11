DFB-Frauen als Gruppenkopf in EM-Auslosung

Steffi Jones und die DFB-Frauen sind gespannt auf die EM-Auslosung

Die deutschen Fußball-Frauen schauen erwartungsvoll in die Niederlande. An diesem Dienstag wird in Rotterdam die EM-Endrunde ausgelost. Neben Gastgeber Niederlande sind Titelverteidiger Deutschland, Frankreich und England als Köpfe der vier Vierergruppen gesetzt.

Die Europameisterschaft vom 16. Juli bis 6. August 2017 findet erstmals mit 16 Mannschaften statt. Gespielt wird in den sieben Städten Breda, Tilburg, Utrecht, Deventer, Doetinchem, Enschede und Rotterdam.

Für Steffi Jones, die Silvia Neid nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Rio ablöste, ist das Turnier die erste große Bewährungsprobe als Bundestrainerin. "Ich bin gespannt auf unsere Gruppengegner. Durch die Aufstockung der EM sind interessante Konstellationen möglich", sagte Jones vor der Zeremonie.

Die 16 Teams werden in vier Gruppen aufgeteilt. Gastgeber Niederlande ist automatisch auf Position 1 in Gruppe A gesetzt und deshalb nicht in Topf 1 vertreten.

Der achtmalige Titelträger Deutschland sowie Frankreich und England werden als Köpfe in die drei Gruppen B, C, und D gelost und bekommen danach jeweils einen Kontrahenten aus den übrigen drei Töpfen.

Österreich, Belgien, Portugal, Schottland und die Schweiz sind erstmals bei einer EM vertreten.

Die Los-Töpfe in der Übersicht:

Topf 1: Deutschland, Frankreich, England

Topf 2: Norwegen, Schweden, Spanien, Schweiz

Topf 3: Italien, Island, Schottland, Dänemark

Topf 4: Österreich, Belgien, Russland, Portugal