England triumphiert im Battle of Britain

England bezwingt Schottland deutlich mit 3:0

Englands Nationalmannschaft hat im ältesten Duell der Fußball-Geschichte einen großen Schritt in Richtung WM 2018 gemacht. Die Three Lions bezwangen den ewigen Rivalen Schottland in Wembley klar mit 3:0 (1:0). Damit dürfte die Beförderung von Interimstrainer Gareth Southgate zum dauerhaften Chef nur noch Formsache sein.

Die Liverpool-Profis Daniel Sturridge (24.) und Adam Lallana (50.) sowie Gary Cahill (61.) trafen im 113. Duell der Nachbarn für England, das mit zehn Punkten die Tabellenführung in Gruppe F vor Slowenien (8) und der Slowakei (6) festigte. Schottland hat weiter nur vier Zähler auf dem Konto, für Coach Gordon Strachan dürfte die Luft langsam dünn werden.

England war gegen die Bravehearts von Beginn an überlegen. Der in die Startelf zurückgekehrte Wayne Rooney sorgte für viel Wirbel, die Führung erzielte aber Sturridge aus fünf Metern per Kopf. Nach der Pause sorgten Lallana und Chelsea-Star Cahill ebenfalls mit Kopfballtreffern für die Entscheidung in dem erstmals 1872 ausgetragenen Duell.

Beide Teams liefen trotz Strafandrohungen der FIFA mit einer "Poppy" auf Armbändern auf. Die Mohnblume ist ein Trauersymbol für die britischen Kriegstoten, derer am 11. November traditionell gedacht wird. Der Weltverband hatte im Vorfeld mit einer Geldstrafe oder gar einem Punktabzug gedroht, Nachbar Wales verzichtet daher am Samstag gegen Serbien auf das Tragen der "Poppy".

Slowenien sicherte sich Rang zwei durch einen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg gegen Malta. Einen klaren Heimsiege verbuchte die Slowakei beim 4:0 (3:0) gegen Litauen in Trnava. Juraj Kucka (12.), Adam Nemec (15.), Martin Skrtel (36.) und Marek Hamsik (86.) trafen für die Gastgeber, bei denen Peter Pekarik von Hertha BSC in der Startelf stand. Bei Litauen spielte Arvydas Novikovas vom VfL Bochum von Beginn an.