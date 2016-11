Müller rückt etwas näher an Matthäus heran

Thomas Müller hat Arne Friedrich in der Anzahl der Länderspiele eingeholt

Weltmeister Thomas Müller absolvierte beim 8:0-Sieg gegen Fußball-Zwerg San Marino in Serravalle seine 82. Partie für den DFB und holt damit den früheren Verteidiger Arne Friedrich ein. Gleichzeitig überholt der Münchner damit die früheren Nationalspieler Karlheinz Förster, Wolfgang Overath sowie Bernd Schneider (je 81 Einsätze).

In Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen sowie Serge Gnabbry bestritten zwei Spieler ihr Debüt für die A-Nationalsmannschaft. Gnabry erzielte dabei prompt drei Tore.

Spielmacher Mesut Özil ist mit 83 absolvierten Partien der derzeit der erfahrenste aktive Spieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft, kam gegen San Marino allerdings nicht zum Einsatz.

Nach wie vor führt in der Liste der Rekordspieler Lothar Matthäus mit 150 Partien vor Miroslav Klose (137), der ebenso wie Philipp Lahm (113) und Per Mertesacker (104) seine Nationalmannschafts-Karriere nach dem WM-Gewinn 2014 beendet hatte. Lukas Podolski, der nach der EM 2016 seinen seinen Abschied aus der Nationalmannschaft verkündet hatte und noch ein Abschiedsspiel bekommen wird, ist mit 129 Einsätzen Dritter. Der Ende August zurückgetretene Kapitän Bastian Schweinsteiger (121 Einsätze) belegt Rang vier in der "ewigen" Länderspielliste.

Die Top-30-Liste der DFB-Rekordspieler (inklusive der Auswahlspieler des Fußball-Verbandes der DDR) auf einen Blick:

1. Lothar Matthäus 150 Länderspiele

2. Miroslav Klose 137

3. Lukas Podolski* 129

4. Bastian Schweinsteiger 121

5. Philipp Lahm 113

6. Jürgen Klinsmann 108

7. Jürgen Kohler 105

8. Per Mertesacker 104

9. Franz Beckenbauer 103

10. Joachim Streich 102 (DFV)

11. Thomas Häßler 101

12. Hans-Jürgen Dörner 100 (DFV)

12. Ulf Kirsten 100 (49 DFV/51 DFB)

14. Michael Ballack 98

15. Berti Vogts 96

16. Karl-Heinz Rummenigge 95

16. Sepp Maier 95

18. Jürgen Croy 94 (DFV)

19. Rudi Völler 90

20. Andreas Brehme 86

20. Oliver Kahn 86

20. Konrad Weise 86 (DFV)

23. Andreas Möller 85

24. Mesut Özil* 83

25. Arne Friedrich 82

26. Thomas Müller* 82

27. Karlheinz Förster 81

27. Wolfgang Overath 81

27. Bernd Schneider 81

30. Torsten Frings 79

* aktuelle Nationalspieler