Löw: "Haben eine gute Perspektive"

Joachim Löw glaubt an eine glänzende Zukunft des DFB

Nach dem 0:0 zum Abschluss des Länderspieljahres lobt Bundestrainer Joachim Löw die gute Perspektive des DFB und stellt sich schützend vor Thomas Müller.

Wie bewerten Sie das 0:0 zum Abschluss des Länderspieljahres in Italien?

Joachim Löw: "Wir haben wichtige, gute Erkenntnisse gewonnen. Unabhängig vom Ergebnis war es wichtig zu sehen, wie sich einige Spieler verhalten. Das hat mir gut gefallen. Es war ein Spiel mit taktisch sehr hohem Anspruch. Für unsere junge Mannschaft war es ein hervorragender Test. Unsere unerfahrene und neu zusammengesetzte Mannschaft hat sich sehr, sehr gut geschlagen. In der ersten Halbzeit haben wir uns einige gute Möglichkeiten herausgespielt. In der zweiten Halbzeit war es dann nicht mehr so. Da haben wir einige Bälle zu schnell verloren. Trotzdem war es gut für unsere jungen Spieler. Wir wollten sie vor so einer Kulisse mal sehen."

Gegen Thomas Müller gab es nach seinen Aussagen in San Marino lautstarke Pfiffe. Wie haben Sie das erlebt?

"Ich habe mir seine Aussagen noch einmal angehört. Ich glaube nicht, dass er sich despektierlich gemeint hat. Ich fand die Reaktionen ein bisschen überzogen. Wer Thomas Müller kennt, der weiß, dass er ein fairer Sportsmann ist."

Wie fällt denn Ihr Fazit des Länderspieljahres 2016 aus?

"Das Fazit ist positiv, obwohl wir im EM-Halbfinale ausgeschieden sind und enttäuscht waren. Wir haben bei der EM viele Chancen ausgelassen, daran haben wir gearbeitet. Wir haben gesagt, dass wir die Qualifikation anders angehen müssen, als nach der WM. Das ist uns gelungen."

Wie optimistisch blicken Sie in die Zukunft?

"Wir haben einige Spieler an die Mannschaft herangeführt, daher schaue ich sehr positiv auf das nächste Jahr. Wir haben eine gute Perspektive."

Als nächster Termin wartet die Confed-Cup-Auslosung am 26. November in Russland auf Sie. Was stehen sonst noch für Aufgaben bis zum Jahresende noch an?

"Es stehen noch einige Termine an. Am Samstag erst einmal Dortmund gegen Bayern. Ich werde dann ein paar Tage in Russland verbringen. Es gibt zunächst die Auslosung. Wir schauen uns aber auch schon nach Hotels und Trainingsmöglichkeiten um. Ich lasse mich in Russland ein bisschen inspirieren und überraschen. Ich selber habe noch keine Quartiere und keine Trainingsmöglichkeiten gesehen. Im Dezember schaue ich mir noch den Clasico in Spanien an. Zudem die Champions-League-Spiele Real gegen Dortmund und Barcelona gegen Gladbach."