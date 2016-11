Neuer-Ersatz freut sich auf Saison-Debüt

Sven Ulreich ersetzt Manuel Neuer für ein Spiel beim FC Bayern

Sonderlich aufgeregt wirkte der Vertreter von Manuel Neuer nicht.

"Es ist was anderes, als wenn man regelmäßig spielt. Aber ich habe ja schon einige Erfahrungen gesammelt international und auch in der Bundesliga, deswegen ist die Nervosität nicht so wie vor dem ersten Bundesligaspiel", gab sich Sven Ulreich vor seinem erst vierten Pflichtspiel für den FC Bayern München cool.

Sven #Ulreich steht vor seinem Saisondebüt: "Da freue ich mich natürlich drauf." 😊 https://t.co/i0J9poxbHg — FC Bayern München (@FCBayern) 22. November 2016

Je einmal durfte der 28-Jährige in Bundesliga, Pokal und Champions League für Bayern ran. Die Partie bei FK Rostov findet fast genau ein Jahr nach dem 2:0 in der Königsklasse bei Dinamo Zagreb statt. "Manuel Neuer ist der beste Torhüter der Welt. Und wenn der nicht zur Verfügung steht, ist es nie gut", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Auf der anderen Seite hat Sven das immer ganz gut gemacht, wenn er spielen musste. In Zagreb hat er auch großartig gehalten. Er hat das Vertrauen von uns."

Im Sommer 2015 war Ulreich für geschätzte 3,5 Millionen Euro Ablöse und nach 176 Bundesligaspielen vom VfB Stuttgart zu den Münchnern gewechselt. Dort muss er hinter Dauerbrenner Neuer wie erwartet vor allem eines haben: Geduld. "Man arbeitet tagtäglich so, als ob man spielen würde", erklärte Ulreich. In Russland will er nun beim Kampf um den Gruppensieg und seinem Saisondebüt seinen Beitrag leisten.