Messi trifft doppelt - Arsenal nur Remis

Die nächste CL-Gala von Leo Messi

Lionel Messi hat dem FC Barcelona mit seinen zwei Toren gegen Celtic den vorzeitigen Sieg in der Champions-League-Gruppe C beschert.

In Glasgow machte der Argentinier nicht nur aufgrund seiner Treffer acht und neun im laufenden Wettbewerb den Unterschied. Der Weltfußballer leitete auch immer wieder Angriffe ein und war mit seiner starken Übersicht und punktgenauen Pässen der überragende Mann auf dem Platz.

Es waren seine Tore 91 und 92 in der Geschichte der Königklasse, mit denen er Spitzenreiter Cristiano Ronaldo (Real Madrid/95 Tore) einen gehörigen Schritt näher rückte.

🔟 The 100 goals in international competition from Leo #Messi in 10 key moments ⚽️⚽️ https://t.co/aUPwYsyFdi #ForçaBarça pic.twitter.com/FB3DZsSOPk — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23. November 2016

Atlético nutzt Bayern-Patzer

Gleichfalls als Gruppen-Erster steht Atlético Madrid nach dem 2:0 (0:0) über den PSV Eindhoven fest. Das französische Duo Kevin Gameiro (55.) und Antoine Griezmann (66.) traf für den Vorjahresfinalisten, der vom 2:3-Ausrutscher des FC Bayern beim FK Rostov profitierte.

Offen ist weiter der Kampf um den Sieg in Gruppe A, nachdem sich der FC Arsenal von Paris Saint-Germain nach einer abwechslungsreichen Partie 2:2 (0:1) trennten. In London schoss der in der Liga zuletzt geschonte Edinson Cavani (18.) das 1:0 für Paris. Olivier Giroud (45.+1) gelang kurz vor der Pause per Elfmeter der Ausgleich, ehe ein Eigentor von PSG-Verteidiger Marco Verratti (60.) die Gunners in Führung brachte. Lucas (77.) gelang noch das verdiente 2:2 für Paris.

Die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale verpassten am Mittwoch der SSC Neapel durch ein enttäuschendes 0:0 gegen Dynamo Kiew und Benfica Lissabon, das eine 3:0-Führung bei Beşiktaş Istanbul noch einbüßte und 3:3 spielte. Torlos endete die Partie zwischen Ludogorez Rasgrad und dem FC Basel.