Infantino: WM-Modell mit 16 Dreier-Gruppen

Infantino will eine WM mit 16 Dreier-Gruppen

FIFA-Präsident Gianni Infantino bastelt offenbar an einem neuen Modell für seine "Mammut-WM". Mit Verweis auf eine FIFA-Quelle wird berichtet, dass der Weltverbands-Chef ab der Weltmeisterschaft 2026 eine Endrunde mit 16 Gruppen zu je drei Mannschaften plant.

Einen Vorstoß für eine WM mit 48 Mannschaften hatte Infantino schon Anfang Oktober gemacht. Nach dem damaligen Modell hätte die Endrunde aber wie heute mit 32 Mannschaften stattgefunden. Nach diesem Plan wären 16 Teams direkt qualifiziert, die anderen 16 würden in Vor-Play-offs ermittelt.

Nun will der FIFA-Boss den kleinen Verbänden offenbar noch mehr entgegenkommen und sie zu einem vollwertigen WM-Teilnehmer aufwerten. Infantino will seinen Vorschlag am 9. und 10. Januar 2017 dem FIFA Council präsentieren.