CR7: "Der Beste in der Geschichte"

Cristiano Ronaldo will mit Real Madrid den nächsten Titel feiern

Superstar Cristiano Ronaldo will kurz vor Weihnachten den nächsten Titel des Jahres einheimsen. Mit Real Madrid ist der Europameister Favorit bei der Klub-WM in Japan.

Nein, ein Cristiano Ronaldo kennt keine Müdigkeit. Auch nach dem Zwölf-Stunden-Flug nach Japan marschierte der Superstar von Real Madrid als Erster entschlossen zum Training. Um 17:20 Uhr Ortszeit wollte Ronaldo in Yokohama unbedingt raus auf den Rasen, doch das Training der Königlichen vor dem Halbfinale der Klub-WM war erst für 17:30 Uhr angesetzt. Also schickten die FIFA-Offiziellen Ronaldo zurück in die Kabine.

"Cristiano ist sehr motiviert für dieses Spiel - wie immer", sagte sein Trainer Zinédine Zidane vor der Partie gegen Club América aus Mexiko (Donnerstag, 11:30 Uhr): "Er wäre auch motiviert, wenn es ein Freundschaftsspiel wäre. Das ist die Art von Spieler, die er ist."

🍰🏆⚽@SergioRamos presented @Cristiano with a cake in the shape of the Ballon d'Or on behalf of the squad!



👉 https://t.co/6CABsMiKqj pic.twitter.com/SHOqF4ITus — Real Madrid C.F. (@realmadriden) 13. Dezember 2016

Ronaldo besser als Zidane?

Nach dem Champions-League-Triumph, dem EM-Titel und seinem vierten "Ballon d'Or" brennt Ronaldo auch kurz vor Weihnachten noch vor Ehrgeiz. Der 31-Jährige hält nichts von Ausruhen und arbeitet lieber fleißig weiter an seinen Einträgen in die Geschichtsbücher. So einer wie der Portugiese sei "sehr selten", sagte Zidane, der ja selber auch kein schlechter Spieler war: "Was er macht, ist absolut unglaublich." Trotz eines Di Stéfano, eines Raúl, eines Gento oder Zidane meinte der Franzose: "Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass er der Beste in der Geschichte von Madrid ist."

Für Ronaldo und Real soll der Gewinn der Klub-WM in Japan die letzte Krönung eines herausragendes Jahres werden, für die Spanier zählt einzig und allein der Titel. Auch wenn Zidane das vor einem möglichen Finale gegen die Kashima Antlers, die ihr Halbfinale überraschend am Mittwoch mit 3:0 (1:0) gegen den Copa-Libertadores-Gewinner Atlético Nacional aus Kolumbien gewannen, so nie formulieren würde.

Real freut sich auf Toni Kroos

"Wir können nicht einfach auftauchen und erwarten, dass wir gewinnen. Wir müssen es uns verdienen", sagte der 44-Jährige, der zwar gegen América auf seinen leicht angeschlagenen Abwehrchef Sergio Ramos sowie Gareth Bale (Knöcheloperation) verzichten muss - aber dafür kommt Weltmeister Toni Kroos nach seinem Haarriss im rechten Fuß wieder besser in Form.

Real reiste mit der Rekordserie von 35 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage nach Japan, dennoch zeigte sich Américas Trainer Ricardo La Volpe vor dem Duell mit Ronaldo und Co. ohne Angst. "Mit einem großen Namen allein gewinnt man kein Spiel. Wir haben auch Qualität in unserem Team", sagte der Argentinier, der wegen seiner Kettenraucherei als "El Fluppe" in Deutschland Bekanntheit erlangte: "Wir werden gegen eine große Mannschaft antreten und dabei sehen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind." Aber ein nimmermüder Ronaldo ist für Real meist schon die halbe Miete.