S04: Kolašinac mit Maske

Sead Kolašinac spielt vorerst mit Maske

Schalke-Stammkraft Sead Kolašinac hat beim Remis am vergangenen Sonntag beim 1. FC Köln einen Nasenbeinbruch erlitten. Der Bosnier verzichtet aber auf eine Operation.

"Er spielt mit einer Maske weiter", erklärte Coach Markus Weinzierl am Dienstag. Im Zwischenrundenrückspiel am Mittwoch gegen PAOK Saloniki wird der 23-Jährige aller Voraussicht nach eine Pause erhalten. Nach dem 3:0 im Hinspiel will Weinzierl rotieren. "Wir überlegen, auf ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Positionen zu wechseln", so der Übungsleiter: "Wir haben einen großen Kader."

Der Coach forderte trotz des beruhigenden Vorsprungs "eine hochkonzentrierte Leistung". Die Ausgangsposition sei gut, "aber wir haben noch gar nichts erreicht".

"Es gibt drei Wege, alle drei gehen wir mit 100 Prozent an"

Auch wenn mit einem Triumph in der Europa League sogar der Einzug in die Champions League möglich ist, will sich Weinzierl nicht nur auf diesen Weg ins internationale Geschäft konzentrieren. "Es gibt drei Wege, alle drei gehen wir mit 100 Prozent an, mit großem Kader, alle drei Tage - das ist das Programm der nächsten Wochen", betonte der Ex-Augsburger.

Im DFB-Pokal muss Schalke im Viertelfinale beim FC Bayern München antreten, in der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Rang sieben, der höchstwahrscheinlich zur Europapokalteilnahme berechtigt, sieben Punkte. "Leicht ist kein Weg", meinte Nationalspieler Max Meyer, "aber wir haben auch die Bundesliga noch nicht abgeschrieben."