Rückkehrer Raffael macht Gladbach Mut

Raffael (l.) soll im Rückspiel für mehr Torgefahr sorgen

Die Chancen aufs Weiterkommen sind gering, dennoch gibt sich Borussia Mönchengladbach vor dem Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League beim AC Florenz kämpferisch. Die Hoffnungen der Fohlen ruhen auf Rückkehrer Raffael, der sich rechtzeitig fit meldete.

Im schwarzen Anzug und mit weißen Kopfhörern schlenderte Raffael durch den Düsseldorfer Flughafen. Sprechen wollte der große Hoffnungsträger von Borussia Mönchengladbach ganz typisch nicht, die große Bühne und den Kontakt mit den Medien überlässt der Brasilianer nur zu gern den anderen.

Dafür wird es beim schwierigen Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League beim AC Florenz am Donnerstag (21:05 Uhr) umso mehr auf Raffaels Qualitäten auf dem Platz ankommen. Denn nach dem 0:1 im Hinspiel braucht Gladbach zwingend einen Sieg - und dafür unbedingt mehr Tore.

Dennoch bleiben die Gladbacher zuversichtlich, auch weil mit Raffael eine der wichtigsten Stützen der Offensive zurückkehrt. In der Liga hat der Brasilianer mit fünf Treffern in nur 13 Einsätzen die beste Quote aller Borussen.

Wendt: "Wir wollen weiterkommen"

"Wir sind optimistisch, weil wir im ersten Spiel wirklich sehr gut gespielt haben - außer dass wir eben keine Tore gemacht haben", sagte Oscar Wendt am Mittwoch: "Aber wir sind immer in der Lage, ein, zwei oder drei Tore zu schießen. Wir wollen weiterkommen - egal, ob nach 90, 120 Minuten oder im Elfmeterschießen."

"Wir müssen die Dinger einfach machen", forderte auch Patrick Herrmann salopp, brachte das Problem der "Fohlen" aber auf den Punkt. Denn - so banal es klingt - trotz der beiden jüngsten Niederlagen gegen Florenz und RB Leipzig (1:2) stimmte im Spiel der Borussia unter Trainer Dieter Hecking ziemlich viel.

Dynamik, Kreativität, Zug zum Tor und Pressing erinnern an erfolgreichere Tage - nur mit der Verwertung der zahlreichen Chancen klappt es derzeit nicht so recht. So auch im Hinspiel in der vergangenen Woche, als Heckings Team reihenweise beste Möglichkeiten vergab und letztlich bestraft wurde.

Hofmann: "Das können wir aufholen"

Gut für Gladbach, dass mindestens 90 Minuten bleiben. Weniger gut, dass Florenz im heimischen Stadio Comunale Artemio Franchi deutlich stärker spielt als auswärts. Das belegen allein die Zahlen: In der Liga ist die Fiorentina zu Hause ungeschlagen und hat unter anderem Juventus Turin bezwungen.

Dass die Borussia in wichtigen Auswärtsspielen bestehen kann, zeigte das 2:0 in der Champions League bei Celtic Glasgow, das den Weg in die Europa League ebnete. "Wir geben uns nicht geschlagen, 0:1 ist nicht die Welt", sagte Jonas Hofmann kämpferisch und empfahl den Fans, die Reise nach Florenz anzutreten: "Das können wir auf jeden Fall noch aufholen."