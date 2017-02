Presse: "Ein unglaublicher Zusammenbruch"

Gladbach drehte in Florenz ein verloren geglaubtes Spiel

Welch ein Abend in Florenz! Borussia Mönchengladbach biegt ein verlorenen geglaubtes Spiel bei der Fiorentina noch um und feiert fast schon sensationell das Weiterkommen in der Europa League.

Vor allem der dreifache Torschütze Lars Stindl wurde von den internationalen Medien gefeiert. Die Pressestimmen:

Italien

Gazzetta dello Sport: "Fiorentina-Desaster – von 2:0 auf 2:4 in 16 Minuten! Die Fiorentina ist rausgeflogen auf die unglaublichste Weise, auf die man ein Spiel verlieren kann. Ein 1:0-Sieg aus dem Hinspiel und eine Zwei-Tore-Führung waren nicht genug. Ein Hattrick von Stindl, aber vor allem ein unerklärliches Blackout besiegeln das Ausscheiden."

Tuttosport: "Fiorentina schmeißt die Qualifikation weg: Borussia-Comeback im Franchi. Der wunderschöne Freistoß von Bernardeschi ausgeglichen in wenigen Minuten. Das Tor zum Achtelfinale war schon weit geöffnet, doch das Sousa-Team verliert gegen Borussia Mönchengladbach auf unglaubliche Art und Weise. Die Deutschen demonstrierten tollen Charakter und einen Spieler, der in seiner Karriere noch nie einen Hattrick erzielte: Lars Stindl."

Corriere dello Sport: "Fiorentina – ein unglaublicher Zusammenbruch! Die Magie von Bernardeschi wurde binnen weniger Minuten zerstört. Die Fiorentina bricht im Franchi auf unglaubliche Art in sich zusammen. Sie müssen sich den Deutschen beugen, die in Florenz Mut und Überzeugung demonstrierten. Und zudem einen Spieler, der zum ersten Mal in seiner Karriere einen Hattrick erzielte."

La Stampa: "Fiorentina schmeißt das Spiel weg! Die Jungs von Paulo Sousa erleben einen viertelstündigen Alptraum. Am Ende wird die Fiorentina ausgebuht und ist aus der Europa League eliminiert"

England

The Sun: "Ein Lars-Stindl-Hattrick stößt Fiorentina aus der Europa League. Andreas Christensen sorgt noch für das Sahnehäubchen für die Deutschen in einem Ping-Pong-Spiel"

Mirror: "Lars Stindl feuert einen Hattrick ab und sorgt für Borussia Mönchengladbachs Rückkehr von 0:3 auf 4:3.

Daily Mail: "Gladbach kommt nach 0:3-Rückstand zurück und haut die Fiorentina insgesamt mit 4:3 raus. Die Fiorentina lag nach den Toren von Kalinic und Valero schon klar vorne. Aber Stindl verwandelte erst einen Strafstoß und traf dann noch zweimal, bevor Christensen in der 60. Minute zum 4:2 traf."

Deutschland

Bild: "Stindl blitzt Gladbach zum Euro-Wunder! Es war das vielleicht beste Spiel seiner Karriere. Gladbach schafft das Europa-League-Wunder, siegt nach 0:2-Rückstand mit 4:2 beim AC Florenz. Die Borussia liegt bereits am Boden, bis Kapitän Lars Stindl mit drei Toren in elf Spielminuten zurückschlägt. Stindls Sternstunde."

Express: Europa-Wahnsinn! Gladbach im Achtelfinale: Fohlen drehen irres Spiel in Florenz! Borussia belissima und stindlissimo, was für eine magische Gladbacher Euro-Nacht! Die Fohlen liegen fast aussichtslos hinten, hauen dann eine sensationelle Aufholjagd raus und krönen ihren Toskana-Rausch mit einem 4:2-Spektakel und dem Einzug ins Achtelfinale."

kicker: "Von 0:2 auf 4:2! Gladbach wirft Florenz raus! Spannend ging es bei den restlichen Rückspielen in der Europa-League-Zwischenrunde am Donnerstagabend zu - vor allem in Florenz! Dort war die Fiorentina zunächst klar auf Kurs Richtung Achtelfinale, ehe Gladbach dank Stindl ein 0:2 drehte. Die Borussia ist weiter."