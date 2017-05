Khedira kehrt ins Juve-Training zurück

Zum Champions-League-Finale wohl wieder fit: Sami Khedira

Juventus Turin kann im Champions-League-Finale offenbar wieder auf Sami Khedira zurückgreifen.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat der 30-jährige Mittelfeldspieler rund eineinhalb Wochen vor dem Endspiel am 3. Juni in Cardiff gegen Titelverteidiger Real Madrid das Mannschaftstraining bei der Alten Dame wieder aufgenommen.

Im Halbfinal-Rückspiel am 9. Mai gegen AS Monaco hatte Khedira eine Oberschenkelverletzung erlitten. Am vergangenen Sonntag sicherte sich Juventus durch ein 3:0 gegen FC Crotone zum 33. Mal die italienische Meisterschaft.

In der laufenden Spielzeit kam Khedira in 43 Pflichtspielen für Turin zum Einsatz - stets von Beginn an.