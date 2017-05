Rundumschlag von Marcel Koller

Wenn selbst Marcel Koller einmal warnend die Hand hebt

ÖFB-Teamchef Marcel Koller hat am Dienstag bei seiner Kader-Bekanntgabe für das WM-Qualifikationsspiel in Irland mit einem verbalen Rundumschlag gegen seine Spieler für Aufsehen gesorgt. "Raunzen, jammern, unzufrieden sein!", nahm der Schweizer seine Schützlinge im Hotel Palais Hansen Kempinski Vienna in die Pflicht.

Zuvor hatte sich Sebastian Prödl via "Kronen-Zeitung" über die Ansetzung der Partie beschwert: "Der Termin ist nach so einer langen, für viele brutalen Saison eine Frechheit von der FIFA."

>> "Frechheit" - Prödl kritisiert FIFA

Die Retourkutsche von Koller, der mit für ihm völlig ungewohnten Emotionen reagierte, fiel danach dementsprechend aus. Die Präsentation der 23 "Auserwählten" des Chef-Trainers ging durch die Brandrede auf dem Podium fast völlig unter.

Der Schweizer nominierte für den vorentscheidenden Hit am 11. Juni (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Irland mit Kevin Danso und Konrad Laimer zwei Neulinge. Dazu kommen mit den beiden Torhütern Daniel Bachmann und Markus Kuster zwei weitere Spieler, die noch kein einziges Länderspiel aufweisen. Weiters feiert Florian Kainz ein Comeback in der rot-weiß-roten Auswahl.

ÖFB-Team mit einigen Ausfällen

Mit Marko Arnautović und Stefan Ilsanker, die beim 2:0-Heimsieg gegen Moldau am 24. März jeweils die zweite Gelbe Karte in der laufenden Ausscheidung für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland sahen, gibt es zwei Gelb-Sperren für den Hit in Dublin. Dazu fehlt Stammkeeper Robert Almer weiter verletzt, Ramazan Özcan und Markus Suttner beendeten inzwischen ebenso wie Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs ihre Team-Karriere.

Das Nationalteam bereitet sich von 31. Mai bis 6. Juni im Burgenland in Stegersbach vor, danach übersiedelt man nach Wien. Trainiert wird jedoch in der Südstadt, weil das Ernst Happel-Stadion wegen eines Konzert-Termins nicht zur Verfügung steht. Am 10. Juni erfolgt dann der Abflug nach Dublin, wo das Abschlusstraining für den Schlager im Aviva Stadium auf dem Programm steht.

ÖFB-Teamkader für das WM-Qualifikationsspiel in Irland:

Torhüter: Daniel Bachmann (Stoke City U23, 0 Länderspiele), Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt, 10), Markus Kuster (SV Mattersburg, 0)

Abwehr: Kevin Danso (FC Augsburg, 0 Länderspiele), Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen, 56 Länderspiele/1 Tor), Martin Hinteregger (FC Augsburg, 24/1), Stefan Lainer (RB Salzburg, 1/0), Valentino Lazaro (RB Salzburg, 7/0), Sebastian Prödl (Watford, 62/4), Stefan Stangl (RB Salzburg, 1/0), Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur, 8/0)

Mittelfeld: David Alaba (Bayern München, 56/11), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen, 53/1), Florian Grillitsch (Werder Bremen, 1/0), Martin Harnik (Hannover 96, 65/15), Zlatko Junuzović (Werder Bremen, 54/7), Florian Kainz (Werder Bremen, 1/0), Konrad Laimer (RB Salzburg, 0), Marcel Sabitzer (RB Leipzig, 27/4), Louis Schaub (SK Rapid, 2/0)

Angriff: Guido Burgstaller (FC Schalke 04, 10/0), Michael Gregoritsch (Hamburger SV, 2/0), Marc Janko (FC Basel, 63/28)

Auf Abruf: Osman Hadžikić (Austria Wien, 0); Moritz Bauer (Rubin Kazan, 0), Florian Klein (VfB Stuttgart, 45/0), Philipp Lienhart (Real Madrid Castilla, 0), Michael Madl (Fulham, 1/0), Maximilian Wöber (SK Rapid, 0); Stefan Hierländer (Sturm Graz, 0), Jakob Jantscher (Çaykur Rizespor, 23/1); Deni Alar (Sturm Graz, 0), Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt, 12/0), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05, 2/0)

Christian Tragschitz