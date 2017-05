Dembelé: "Drei Niederlagen sind genug"

Ousmane Dembélé will mit dem BVB endlich einen Titel

Ousmane Dembelé ist heiß auf seinen ersten Titel mit Borussia Dortmund. "Drei Niederlagen hintereinander, dazu noch das verlorene Champions-League-Finale im Jahr davor, sind wirklich genug", sagte Dembelé vor dem Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am Samstag in Berlin im "kicker"-Interview.

Der BVB steht zum vierten Mal in Folge im Endspiel, die drei vergangenen Finals gingen verloren. Hinzu kommt die Niederlage im Champions-League-Endspiel 2013 gegen Bayern München.

Für Dembelé, der vor der Saison für rund 15 Millionen Euro von Stade Rennes zur Borussia kam, ist es das erste Finale mit den Westfalen. Gleich im ersten Jahr einen Titel zu gewinnen "wäre der Beweis, dass ich mich gut integriert habe - und wir alle gut gearbeitet haben", betont das 20 Jahre alte Toptalent: "In Berlin zu gewinnen wäre eine tolle Bestätigung für Mannschaft und Fans. Erst recht nach dieser schwierigen Saison."

Schmelzer: "Wettbewerb noch nicht vorbei"

Auch Marcel Schmelzer hat genug von Final-Niederlagen und sieht seine Mannschaft gegen die Eintracht im Vorteil: "Wir wissen inzwischen, wie es läuft in Berlin. Diese Erfahrung spricht für uns. Wenn wir das mit unserer Qualität und unserer Mentalität paaren, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir am Ende des Spiels den Pokal in die Höhe stemmen."

Obwohl mit dem FC Bayern die größte Hürde aus dem Weg geräumt scheint, betrachtet Schmelzer das Endspiel gegen Frankfurt keinesfalls als Selbstläufer. Für ihn sei es wichtig zu erkennen, dass "der Wettbewerb mit einem Halbfinalsieg bei den Bayern noch nicht vorbei ist. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir vor zwei Jahren diese Erfahrung schon einmal machen mussten", sagte der Außenverteidiger im Gespräch mit den "Ruhrnachrichten".