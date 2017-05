"Alles ruhig": Gutgelaunte Fans, zufriedene Polizei

Die Polizei verlebte einen ruhigen Pokal-Abend

Mit Sprechchören und Gesängen haben die Fans des BVB friedlich den Sieg ihrer Mannschaft im Pokalfinale gefeiert. Zuvor hatten bei bestem Sommerwetter Zehntausende Fans von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in Berlin den Tag genossen.

Nach dem Schlusspfiff herrschte in Dortmund Jubel, in Frankfurt blieb die Stimmung nach der Niederlage gedämpft. Erfreulich - in allen Städten verliefen die Stunden nach dem 2:1-Sieg der Borussen ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Die Polizei in Berlin zeigte sich am frühen Sonntagmorgen zufrieden. "Es waren viele vernünftige, gut gelaunte und feierfreudige Fans unterwegs". Auch zu befürchteten Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sei es nicht gekommen. Vor rund drei Monaten hatten sich rund 100 Fans beider Vereine in Berlin-Moabit vor einem Bundesliga-Spiel eine Straßenschlacht geliefert.

"Es ist alles ruhig - einfach schön, so wie man es sich wünscht. Wir sind sehr, sehr zufrieden", sagte ein Polizeisprecher. Im Stadion zündeten Fans allerdings einige Bengalos.

Freude herrschte auch bei der Polizei in Dortmund, und das nicht nur wegen des Siegs der Borussen. Die Feiern verliefen weitgehend störungsfrei. "Ich bedanke mich bei den vielen vernünftigen Fans für dieses friedliche Fußballfest in Dortmund", sagte Polizeidirektor Michael Stein. "Wenn die Besucher des morgigen Korsos genauso besonnen sind, wie heute, erleben wir hier eine große und friedliche Jubelfeier."

In Frankfurt kam nach der Niederlage der Eintracht keine große Feierstimmung auf, doch auch der Frust machte sich nach Polizeiangaben nicht bemerkbar. "Es ist alles ruhig geblieben", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.