ÖFB-Konkurrenten stehen vor Pflichtaufgaben

Serbien und Irland wollen sich in der WM-Qualifikation mit Favoritensiegen für das direkte Duell am kommenden Dienstag aufwärmen. Die mit zwölf Zählern in der Österreich-Gruppe voran liegenden Serben treffen am Samstag (jeweils 18.00 Uhr) zu Hause auf Moldau, die punktegleichen und ebenfalls noch ungeschlagenen Iren gastieren in Georgien.

Die "Boys in Green" haben in Tiflis die vermeintlich schwerere Aufgabe zu meistern. Die Georgier machten zu Hause bereits Österreich (1:2) und Serbien (1:3) das Leben schwer. "Jeder glaubt, das wird ein Spaziergang, aber solche Spiele sind oft die schwierigsten", betonte Irlands Torhüter Darren Randolph. "Es ist mir egal wie, Hauptsache wir gewinnen."

Verzichten muss Irland auf Jeff Hendrick und James McCarthy, das verletzte Duo könnte für den Schlager gegen Serbien aber fit werden. Sorgen bereitete Teamchef Martin O'Neill hingegen, dass neun Spieler bei einer Gelben Karte im nächsten Spiel in Dublin gesperrt sein würden.

Serbien tritt im Partizan-Stadion von Belgrad als klarer Favorit an. Mit dabei ist Adem Ljajic, der bei Torino zuletzt auf sich aufmerksam machte. Teamchef Slavojub Muslin versuchte vor der Partie, den Druck auf seine Spieler nicht zu groß werden zu lassen. "Es gibt keine entscheidenden Spiele, vielleicht wird es das letzte (der Qualifikation, Anm.)", betonte der 64-Jährige.

