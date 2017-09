Kroatien siegt im fortgesetzten Qualispiel

Marcelo Brozović (l.), hier noch am Samstag, siegte mit Kroatien gegen Kosovo

Kroatien hat das Wiederholungsspiel der WM-Qualifikation gegen Tabellenschlusslicht Kosovo gewonnen und sich wichtige Punkte im Kampf um die direkte Qualifikation gesichert.

Mit dem 1:0 (0:0) bleibt die Mannschaft von Trainer Ante Čačić weiterhin Spitzenreiter der Gruppe I. Die Partie war wegen Unbespielbarkeit des Platzes aufgrund starker Regenfälle am Samstag nach 21:22 Minuten abgebrochen und am Sonntag fortgesetzt worden. Die restlichen 68:38 Minuten wurden am Sonntag gespielt.

Nach einer Vorlage von Mittelfeldstar Luka Modrić von Champion-League-Sieger Real Madrid, erlöste der Ex-Leverkusener Domagoj Vida seine Mannschaft in der 74. Minute per Kopfball zum 1:0.

Kroatien führt die Gruppe I mit 16 Punkten an, erster Verfolger mit 14 Punkten ist die Ukraine, die sich am Samstag mit 1:0 gegen die Türkei durchgesetzt hatte. Island hatte zuvor in Finnland mit 0:1 (0:1) verloren.