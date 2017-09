Aserbaidschan fährt Pflichtsieg gegen San Marino ein

Robert Prosinečki feiert mit Aserbaidschan einen Pflichtsieg gegen

Deutschlands letzter Gruppengegner Aserbaidschan hat in der WM-Qualifikation gegen Fußball-Zwerg San Marino den erwarteten Sieg eingefahren.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Robert Prosinečki gewann in Baku 5:1 (2:0) und verbesserte sich mit zehn Punkten vorerst auf Platz drei. Sollte Nordirland am Abend gegen Tschechien (20:45 Uhr) allerdings punkten, ist für Aserbaidschan der Play-off-Platz zwei auch rechnerisch außer Reichweite.

Für Aserbaidschan, das zum Abschluss der Qualifikationsphase für die Endrunde in Russland im kommenden Jahr am 8. Oktober in Kaiserslautern gastiert, trafen Afran Ismailov (20., 57.), Aras Abdullayev (25.), Michele Cevoli (71., Eigentor)und Rashad Sadıqov (81.). Mirko Palazzi (74.) erzielte das erste Länderspieltor für San Marino seit Oktober 2016.