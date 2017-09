Presse: "Bayern rumpelt sich zum Auftaktsieg"

Die Torschützen Joshua Kimmich (l.) und Robert Lewandowski freuen sich über ihre Treffer

Mit einem glanzlosen, aber vollends verdienten Heimsieg gegen den RSC Anderlecht ist der deutsche Meister Bayern München in die Champions League gestartet. Auch Gruppengegner Paris Saint-Germain legte mit einem 5:0-Kantersieg in Glasgow einen soliden Grundstein zum Start der Königsklasse. Die internationalen Pressestimmen.

BELGIEN

De Standaard: "Nach zehn Minuten muss Anderlecht mit einem Mann weniger zurechtkommen, nach Rot für Sven Kums. Es war die Einleitung einer 0:3-Niederlage, bei der Anderlecht aber einen guten Kampfgeist zeigte. Trotzdem scheint Kritik an Trainer René Weiler nach der Entscheidung, Kums als Innenverteidiger aufzustellen unabwendbar."

Het Laatste News: "Trainer Weiler gibt Kums die volle Schuld an der Roten Karte: 'Keine Konzentration, schlechte Entscheidung'. René Weiler hatte nach dem Spiel zwei Gedanken: Zum einen war er stolz, wie seine Spieler zu zehnt gekämpft hatten. Zum anderen war er enttäuscht von Sven Kums, den er voll in den Wind stellte."

La Libre Belgique: "Zu zehnt kann Anderlecht nichts gegen die Bayern tun. Anderlecht spielte tapfer, kassierte aber drei Gegentore."

ENGLAND

Daily Mail: "Bayern schaffte es nicht, das Beste aus seinem Vorteil zu machen. Möglichkeiten haben sie wegen fahrlässiger Pässe ausgelassen, versinnbildlicht durch einen zu lockeren Pass von Corentin Tolisso zu Franck Ribéry, der durchgewesen wäre und die Situation gut eingeleitet hatte."

Mirror: "Bayern rumpelt sich zum Auftaktsieg gegen Anderlecht. PSG, das Celtic mit 5:0 in Glasgow geschlagen hat, ist einer der großen Favoriten auf den Champions-League-Titel nach seinen Sommerausgaben. Aber Bayern wird alles tun, um den Gruppensieg der Pariser zu verhindern."

FRANKREICH

L'Équipe: "Während PSG auf dem Rasen im Celtic Parc ein Ausrufezeichen (5:0) gesetzt hat, war Bayern München in der Allianz Arena bescheidener gegen Anderlecht (3:0)."

SPANIEN

Marca: "Eine Niederlage war genug, um bei den Bayern den Donner zu entfesseln. Das europäische Szenario und der harmlose Gegner in Anderlecht fielen glücklicherweise zusammen, um alle Probleme zu vergessen."

DEUTSCHLAND

Süddeutsche Zeitung: "Ja, der FC Bayern hat pflichtgemäß gewonnen, wer es gut meint, könnte auch sagen, dass die Mannschaft nicht zu viele Kräfte verschwendet hat vor den weiteren fünf Spielen in den nächsten 18 Tagen. Wer es nicht ganz so gut meint, könnte sagen, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, all die Zweifel zu zerstreuen."

Bild: "Drei Tage nach dem 0:2 gegen Hoffenheim gibt's ein 3:0 zum Auftakt der Champions League gegen Anderlecht. Klingt besser, als es war. Lewandowski erzielte sein siebtes Pflichtspiel-Tor in dieser Saison. Fast 50 Prozent aller Bayern-Treffer. Nach dem Krach um das 'Spiegel'-Interview und der Rüge von Boss Karl-Heinz Rummenigge in 'Bild' spielte Lewandowski sehr professionell. Dafür war Franck Ribéry auf Krawall gebürstet."

FAZ: "Der deutsche Rekordmeister bot seinen Fans dabei auch kaum mehr als das zu erwartende Minimum an spielerischer Klasse. Doch die Bayern bewegten sich mitunter auf dünnem Eis. Gegen die läuferisch deutlich mehr beanspruchten und im Laufe der zweiten Halbzeit müde werdenden Belgier kamen dann endlich auch die Bayern zunehmend zu besseren Torchancen, die allerdings zumeist mehr erzwungen als erspielt wurden."